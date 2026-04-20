SEC: Más de 25 mil clientes de la Región Metropolitana están sin luz

Hasta el momento, Puente Alto es la comuna más afectada por la situación, con poco más de 16 mil familias sin suministro eléctrico.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que más de 27 mil clientes están sin luz en la Región Metropolitana.

En total, se trata de 27.952 personas que se mantienen sin suministro eléctrico hasta las 9:00 horas de esta jornada.

Y en la RM, la comuna con más afectación es Puente Alto, con 16.410 familias que no tienen servicio de electricidad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones del corte de luz; sin embargo, podría deberse a la intensa lluvia que ha caído sobre gran parte de la capital desde la mañana de este lunes.