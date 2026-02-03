Incendios forestales: el costo de una planificación territorial ausente

El doctor Christián Echeverría, director del campus de naturaleza de la Universidad de Concepción, habló acerca de la falta de planificación territorial en las zonas propensas a ser afectadas por incendios forestales.

Para el profesional, el clima no es lo único que potencia el riesgo de incendios. Echeverría explicó que hay otros factores que atribuyen a causar y propagar los incendios, como la estructura del paisaje.

“Hoy tenemos que entender cómo usamos y transformamos esos paisajes, cómo los estamos planificando o no planificando, qué actividades productivas son las que predominan en estos territorios y también dónde y cómo construimos estas ciudades o viviendas”, detalló.

El doctor comentó que es necesario definir áreas que no sean “vulnerables” a las llamas para construir viviendas y agregó, que en los últimos 30 años se acortó la distancia entre plantaciones forestales y asentamientos urbanos en la Región de Valparaíso y del Biobío.

Respecto a los resultados del análisis, Echeverría calificó como “alarmante” que la Región del Biobío haya sido la más afectada por esta problemática.

“La región del Biobío ha sido la región que, en los últimos 30 años, la distancia entre ambos se ha acortado significativamente mucho más que en otras regiones. Y esta distancia se acorta porque avanzan por un lado las plantaciones forestales a las áreas urbanas, como también las urbanas avanzan hacia los sistemas más naturales”, explicó.

Ley de incendios forestales

En opinión del doctor, la ley que se está tramitando en el Congreso es una oportunidad para combatir la problemática actual en materia de la prevención de incendios forestales debido a la corresponsabilidad que habría entre el sector privado y público.

“Este proyecto de ley justamente está invitando a la corresponsabilidad. Es decir, que no solamente el Estado es responsable de combatir, también se distribuyen las responsabilidades en los diferentes actores que moldean los territorios o paisajes”, explicó Christián Echeverría.

Esto es importante porque no se puede “mirar el sector productivo como un ente aislado de lo que sucede en su entorno”, comentó.

Agregando que “todos los sistemas productivos, en este caso plantaciones forestales, tienen que entender que están sometidos a un paisaje que es dinámico, que hay interacciones, y que el fuego no es un elemento a combatir, es un problema sociecológico”.

Es por eso que se deberían empezar a tomar medidas preventivas entre ambos sectores, especificó.

“Es clave entonces tomar medidas preventivas, no establecer plantaciones en zonas cercanas a las ciudades, también favorecer y fomentar la heterogeneidad del paisaje. Es decir, áreas de quebradas donde los bosques nativos pueden crecer y pueden mantener unas condiciones húmedas, que ayudan a poder crear barreras a estos incendios”, explicó.