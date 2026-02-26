Experto por cable submarino chino: “Tener redundancia ofrece una capacidad competitiva inigualable”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la polémica respecto al proyecto Chile China Express, que busca construir un cable submarino de fibra óptica que conecte Hong Kong con la Región de Valparaíso.

Al respecto, dialogamos con Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile. “La mejor analogía que uno puede hacer es una con el transporte: digamos que estos cables son grandes autopistas donde, en vez de mandar camiones y carga, lo que mandamos son datos“, partió señalando.

“Este proyecto propone tener una vía redundante para que nuestros datos puedan salir al mundo (…). Toda la internet fluye a través de estos cables autónomamente, por lo que tener una autopista que nos conecte directamente a Asia nos da más resiliencia, más redundancia y mejores autopistas para que nuestros autos y talento puedan ir saliendo”, agregó.

En telecomunicaciones, la redundancia es un principio clave para garantizar la continuidad del servicio: implica contar con rutas alternativas que permitan redirigir el tráfico de datos en caso de una falla. En el caso de los cables submarinos de fibra óptica, esto se traduce en la existencia de múltiples cables y trayectos distintos entre países o continentes.

En esta línea, el especialista afirmó que Internet “está creada para siempre encontrar un camino, (…) siempre se las arregla para poder salir; el tema es que la economía actual, los negocios actuales, además te demandan velocidad y ahí es donde tener redundancia ofrece aquí, digamos, una capacidad competitiva inigualable“.

