Economía plateada en Chile: ¿Cuáles son sus desafíos y oportunidades?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica abordamos un fenómeno que se ha ido acentuando en el país y que marcará la sociedad en términos demográficos, sociales y económicos.

Se trata del envejecimiento que vive la población chilena, el aumento de la esperanza de vida y a lo que se suma una tasa de fecundidad que ha disminuido a niveles históricos.

Para ello hablamos con Jaime Vargas, fundador de Círculo Senior, quien comentó que la iniciativa comenzó en agosto de 2025 cuando lanzaron su sitio web. “Hemos hecho distintas innovaciones y lanzamientos que van en esa línea, especialmente lo que nosotros llamamos el empoderamiento de los seniors, acortando las brechas digitales que tenemos muchos de los seniors con respecto al uso de la tecnología para nuestro apoyo en el día a día”, comentó.

Este empoderamiento ha buscado entregarles a los seniors “herramientas que les permitan usar a su favor la tecnología y de esa manera facilitar el día a día”.

En ese sentido es que desarrollaron su propia aplicación “diseñada especialmente para seniors, con facilidades en términos de la visualización, con letra grande. Está incorporada totalmente nuestra inteligencia artificial, senior tech, y que tiene la posibilidad de audio”.

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