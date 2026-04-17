Continúa en comisión del Senado discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional

La iniciativa "introduce formalmente el delito de ingreso clandestino al territorio nacional y establece reglas procesales especiales que se aplicarán para perseguir penalmente este acto".

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado continúa con la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional.

Este jueves se retomó el análisis de la norma, escuchando al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum. Previamente, se escucharon las visiones del director del INDH, Yerko Ljubetic, y de la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional e “introduce formalmente el delito de ingreso clandestino al territorio nacional y establece reglas procesales especiales que se aplicarán para perseguir penalmente este acto”.

Durante la discusión del proyecto, se levantaron algunas dudas en la materia.

La presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo, planteó cómo se resolverán los problemas de reconducción, principalmente con Bolivia y Perú, además de la capacidad de retener a personas privadas de libertad.

Por su parte, el senador Andrés Longton apuntó a que la iniciativa tiene como prioridad la reconducción, con un efecto “disuasivo”.

Con todo, el director de Migraciones pidió “ayuda muy sentida, porque tenemos una situación muy tremenda”.

Según dijo, hay adultos que ingresarían a Chile con menores de edad con los que no tienen parentesco, usándolos como “escudo”.

Tras las audiencias, la Comisión de Gobierno acordó enviar oficios con el fin de “conocer recursos judiciales presentados por el INDH en favor de extranjeros y chilenos y el derecho que se presente proteger”, además de solicitar información para conocer estadísticas reales sobre migración y delincuencia.

Las audiencias en torno al proyecto continuarán el próximo lunes 20 de abril.