Expresidente Boric llegó a España para ser parte del encuentro “En Defensa de la Democracia”: Moderará Cuarta Reunión de Alto Nivel

El exmandatario participará como cofundador y será el encargado de moderar la actividad, que tendrá como ejes temáticos las instituciones y el multilateralismo, la desinformación y las tecnologías digitales, y el extremismo y la desigualdad.

El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para ser parte del encuentro “En Defensa de la Democracia” en la ciudad de Barcelona este sábado 18 de abril.

Esta es la primera participación pública del exmandatario, quien ha mantenido un perfil bajo desde que dejó La Moneda el pasado 11 de marzo.

Boric participó en la instancia desde sus inicios en 2024, y en julio de 2025 lideró en Santiago la reunión en la que estuvieron los presidentes de Brasil, Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro.

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Esta iniciativa tiene como objetivo “articular una diplomacia democrática que fomente la cooperación entre líderes con principios compartidos, como el respeto de la institucionalidad, los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo”.

En esa línea, ha tenido algunos hitos importantes, como la Primera Reunión de Alto Nivel, en el marco de la 79° Asamblea General de la ONU en 2024; la Reunión Preparatoria “Democracia Siempre”, que se hizo en Chile en 2025; y la Tercera Reunión de Alto Nivel en la 80° Asamblea General de la ONU en septiembre de ese mismo año.

En la Tercera Reunión se dio a conocer que España asumió la presidencia y se determinó que en abril de este año sería la Cuarta Reunión de Alto Nivel.

En la instancia, el expresidente Boric participará como cofundador y moderará el evento, el cual tendrá tres ejes temáticos: instituciones y multilateralismo; desinformación y tecnologías digitales; y extremismo y desigualdad.