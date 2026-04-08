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Expresidente Boric pidió permiso para salir de Chile: Participará en el evento “En Defensa de la Democracia” en España

Por CNN Chile

08.04.2026 / 12:15

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El exmandatario también fue invitado a actividades en Alemania, Escocia y Londres.

Gabriel Boric tendrá su debut internacional como expresidente. Y es que el exmandatario envió una carta a la Cámara de Diputadas y Diputados solicitando permiso para viajar fuera de Chile durante la quincena de abril y entre mayo y junio.

Boric viajará a Europa en abril

El expresidente viajará a Barcelona, España, el próximo 18 de abril, para participar junto a otros líderes internacionales del evento “En Defensa de la Democracia”. Según se dio a conocer, fue invitado por el Gobierno de España en su calidad de exmandatario.

Su presencia ocurre en el marco de continuar aportando al fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo a nivel global.

Boric ha participado en la instancia desde sus inicios y en julio de 2025 lideró en Santiago la reunión en la que participaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro.

En esa oportunidad, el objetivo era “agrupar a líderes progresistas para fortalecer las instituciones democráticas, combatir la desinformación, reducir la desigualdad y proteger los derechos humanos”, señalaron desde el equipo del expresidente.

Asimismo, durante los próximos meses Boric asistirá como invitado al Berlín Forum Global Cooperation 2026; al Hay Festival 2026, en Gales, Escocia; y será parte de un encuentro en la British Library en Londres, Inglaterra.

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