En una nueva edición de Agenda Económica, el Gerente general de Inmobiliaria Sinergia, Diego Simonetti, se refirió al impacto por las alzas de las tasas en el sector. “Para este año, sí consideramos una baja de la venta también por un tema de stock de proyectos. Hay inmobiliarias que no tienen los costos necesarios para partir un proyecto, por lo tanto no es factible partirlo. Dado eso nosotros proyectamos un 20% menos de ventas en este año”, señaló. Asimismo, expresó que “yo creo que el nivel de incertidumbre es mucho más fuertes en los clientes verdes y blancos porque los clientes que tienen más o menos el pie listo, se están tirando a comprar la propiedad. Si bien, han subido las tasas de interés no hay que olvidar que hoy día están normalizadas, lo que veíamos hace dos o tres años son récords históricos de tasa baja”.