¿Cuánto han afectado los incendios forestales a la flora nativa? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, el presidente de Peuma Florida, Ricardo Medina, explicó cuánto daño sufrió la flora nativa en los incendios forestales y cómo podría recuperarse.

Los recientes incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país arrasaron con todo a su paso, bosques, casas, cosechas y más. Algunas comunas sufrieron daños irreparables, algunos bosques fueron quemados en casi su totalidad, pero ¿Cuánto afectaron a la flora nativa del lugar?

Ricardo Medina, presidente de Peuma Florida, conversó con CNN Tiempo respecto a este tema y detalló las principales pérdidas sufridas en la flora nativa por los incendios.

“La mayoría de los bosques son esclerófilos, donde hay especies como el boldo, el litre, el keule, el naranjillo y el pitao, que son especies endémicas de la zona y subsisten aún en pequeños relictos en fondos de quebrada, cumpliendo una función muy importante en el ciclo hidrológico”, afirmó.

Asimismo, explicó cómo se podrían recuperar estas plantas tras el voraz paso del fuego por la zona y explicó que depende de la intensidad que haya tenido el fuego en un lugar.

“Dependiendo de la intensidad que alcance el fuego se producen daños mayores a nivel de suelo, lo que dificulta mucho el tema de la restauración con el bosque nativo original y en algunos casos, si el incendio no es tan severo, existe la posibilidad que tienen las especies nativas de rebrotar, es decir, tienen una capacidad de resiliencia de rebrotar después de los incendios”, agregó.