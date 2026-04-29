Presidente Kast dialogó con manifestante con megáfono en Temuco: Descartó recortes en salud y prometió resguardar a funcionarios

El Presidente José Antonio Kast afirmó este miércoles que el gobierno no realizará recortes que afecten al sistema de salud ni a sus trabajadores, en medio de la inauguración del Troi Araucanía, el primer centro oncopediátrico del sur del país.

Durante la actividad realizada en Temuco, Región de La Araucanía, el mandatario se encontró con una manifestación de funcionarios de la salud, con quienes dialogó directamente utilizando un megáfono.

En ese contexto, buscó entregar certezas respecto a la continuidad del funcionamiento del sector.

“Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que puedan afectar”, señaló Kast en medio del intercambio con los trabajadores, enfatizando que las preocupaciones sobre ajustes presupuestarios no implicarían perjuicios para la red sanitaria.

El Presidente también valoró el rol de los funcionarios movilizados, destacando su labor en el sistema público.

“Yo le agradezco de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo a los funcionarios que están aquí”, expresó, insistiendo en la necesidad de mantener un diálogo más amplio con el sector.

En la instancia, los manifestantes entregaron dos cartas con sus demandas relacionadas con la situación del área de salud.

Kast reiteró que el foco del Ejecutivo está en resguardar la estabilidad del sistema y el trabajo de sus equipos.

“Todos estamos preocupados de la salud, lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios”, puntualizó.