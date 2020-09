Mon Laferte conversó sobre el presente del país, en la previa del plebiscito del 25 de octubre, y comentó que “me parece fabuloso que a un año del estallido siga esa efervescencia”. “Que estemos conversando la posibilidad de cambiar la Constitución es que me parece hermoso, me parece totalmente poético, mágico, siento que Chile está tan bien y eso hace que tenga ganas de vivir. Me emociona mucho”, agregó la artista viñamarina. Sobre su más reciente sencillo, Que se sepa nuestro amor, el que canta con Alejandro Fernández, compartió que “es la primera vez que me arriesgo, doy le paso de acercarme a la música tradicional mexicana. Si bien he estado cerca del folclore latinoamericano, más hacia Perú y Chile, ahora estoy con una nueva etapa de la música mexicana”. Revisa el programa completo en el video.