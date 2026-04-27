Programas completos Agenda Económica

China limita envíos de ácido sulfúrico: ¿Cuáles son los efectos para la industria minera?

Por CNN Chile

27.04.2026 / 09:01

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre las limitaciones que ha establecido China para los envíos de ácido sulfúrico, componente fundamental para la minería.

Para ello conversamos con Andrés González, encargado de Análisis de la Industria Minera en Plusmining, quien explicó que “en Chile, cerca de una quinta parte de la producción de cobre se hace vía lixiviación, proceso que requiere ácido sulfúrico. Por ende, mayores precios del ácido suponen automáticamente mayores costos de producción y menores márgenes para estas faenas”.

Y añadió que “afortunadamente, los principales productores de este tipo de cobre negociaron en 2025 la mayor parte de sus requerimientos de ácido para el 2026. Esto fue en el rango de 160 dólares por tonelada de ácido en el Puerto de Mejillones. Sin embargo, los que no negociaron quedan mucho más expuestos al precio spot, que la semana pasada ya estaba sobre los 330 dólares por tonelada”.

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