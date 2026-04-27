Colombia: Ataque con explosivos en carretera dejó al menos 20 fallecidos

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó en un comunicado que ya fueron identificadas 15 de las 20 víctimas fatales del ataque. De acuerdo al informe forense, entre las personas identificadas hay 15 mujeres y cinco hombres, ninguno de ellos menor de edad.

(CNN Español) — Al menos 20 personas murieron este sábado por un ataque con artefacto explosivo contra vehículos en la vía Panamericana en el Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron autoridades del país.

Las Fuerzas Militares de Colombia atribuyen el accionar violento a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó en un comunicado que ya fueron identificadas 15 de las 20 víctimas fatales del ataque. Según el informe forense, entre las personas identificadas hay 15 mujeres y cinco hombres, ninguno de ellos menor de edad. Los cuerpos ya identificados fueron entregados a sus respectivas familias.

“El instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación, garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a los familiares de los cinco cuerpos que faltan por identificar”, indicó Medicina Legal.

Previamente, el Gobierno del Cauca informó en su reporte preliminar que al menos 48 personas resultaron heridas, entre ellas 5 menores de edad. El ataque afectó a al menos 15 vehículos en el sector de El Túnel, Cajibío.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, dijo en principio en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Este domingo, la Gobernación informó que la cifra había aumentado a 19 muertos y 48 heridos y decretó tres días de duelo.

Lo sucedido “es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”, dijo Guzmán. “No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”.

El gobernador del Cauca señaló además que en las últimas horas se han registrado otros hechos violentos en otros municipios como El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda; e hizo un llamado “urgente” a las autoridades nacionales para garantizar la seguridad. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, afirmó.

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto, explicó en conferencia de prensa que en las últimas horas han tenido lugar “una ola de atentados” en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, por los que responsabilizó a las “estructuras criminales” de las disidencias de las FARC, “bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’”.

“Durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil”, afirmó López, que aseguró que esta serie de ataques responden a la “presión sostenida” que ha ejercido el Gobierno colombiano sobre el accionar delictivo de estos grupos.

“Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, dijo el jefe de las Fuerzas Militares.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, escribió Petro en X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, a los que también vinculó con alias “Iván Mordisco”.

Despliegue y ofrecimiento de recompensa tras ataque en Colombia

El Gobierno informó este domingo que reforzará las operaciones en el Cauca y anunció medidas para proteger a la población. El comunicado detalló el despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales.

Además, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos colombianos (unos US$ 280.000) por información que permita ubicar a personajes señalados como “cabecillas responsables”: alias Farley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez.

El ataque se produce horas después de la visita de Petro a Venezuela junto a la cúpula militar de Colombia, donde anunció con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que acordaron combatir a los grupos criminales en la frontera entre ambos países, una de las más extensas de la región, con más de 2.219 kilómetros.

El Ejército colombiano informó que sobrevuela el área del departamento del Cauca y mantiene una vigilancia permanente para verificar la posible existencia de artefactos explosivos y prevenir posibles amenazas.

Este reporte actualizó el domingo la cifra de muertos tras el ataque.

Uriel Blanco y Fernando Ramos, de CNN, contribuyeron con este reporte.