Mara Sedini acusa bullying de la izquierda por críticas: “Menos mal que tengo cuero de chancho”

La vocera de Gobierno sostuvo que ha existido un ataque dirigido contra mujeres del gabinete y vinculó las críticas a una estrategia política para sacarlas de la agenda pública.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, respondió a las críticas que ha recibido durante las últimas semanas y acusó la existencia de una ofensiva política desde sectores de izquierda contra integrantes mujeres del gabinete.

En conversación con Ex-Ante, la secretaria de Estado sostuvo que los cuestionamientos han excedido el debate político y apuntan a dañar personalmente a las autoridades.

“Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad”, afirmó Sedini, al referirse al tono de las críticas en su contra.

La vocera también respaldó los dichos de la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien había planteado que existe machismo en parte de los cuestionamientos dirigidos contra secretarias de Estado.

“Ha habido un ataque muy especial contra las ministras mujeres de este gabinete. Hemos visto una agresión física a la ministra Lincolao, ataques e inventos sobre la vida personal de la ministra Steinert y la mía”, señaló.

Sedini afirmó que ese tipo de ataques tienen un objetivo político. Según dijo, buscan “denigrar” y “destruir la imagen de una persona” para desplazarla de la agenda pública.

La ministra agregó que es importante denunciar estas prácticas, ya que —a su juicio— responden a una estrategia “muy destructiva”. “Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho”, añadió.

La vocera también abordó su caída en las encuestas. Según consignó 24 Horas, en la última medición Cadem su evaluación bajó a 24%, luego de haber registrado un 42% a fines de marzo.

Frente a ese escenario, Sedini sostuvo que las encuestas son “fotografías del momento” y atribuyó parte del desgaste a la instalación del Gobierno y a la comunicación de crisis como el alza de las bencinas.

“Es difícil comunicar una crisis que viene desde afuera, con un conflicto bélico externo que es muy técnico y que afecta el bolsillo de los chilenos”, cerró.