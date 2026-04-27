Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que hizo falso aviso de ataque armado

La PDI informó que la mujer había dejado una amenaza de tiroteo todos los lunes y viernes.

Una funcionaria de un Cesfam de La Cisterna fue detenida por un falso aviso de ataque que fue encontrado en un muro del centro de salud.

De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones (PDI), fueron trabajadores del mismo Cesfam quienes alertaron a la policía tras encontrar en una pared el aviso que amenazaba con un ataque que ocurriría el lunes.

La comisaria Mariela Ibáñez, de la Bicrim de La Cisterna, explicó que “la Bicrim recibió información respecto a una amenaza de tiroteo todos los lunes y viernes en el Centro de Salud Familiar Eduardo Frei Montalva en la comuna de La Cisterna”.

Tras ello, personal de la PDI acudió hasta el lugar para realizar distintos “peritajes, empadronamiento y diversas técnicas de investigación”, logrando “establecer la veracidad del hecho, cursando la respectiva denuncia y realizando las primeras diligencias asociadas a este”.

Así, se determinó la identidad de la responsable, una mujer de 47 años que se desempeñaba en el mismo Cesfam.

Posteriormente, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.