Directora de Libertad y Desarrollo aborda Plan de Reconstrucción del Gobierno: “Falta información para decir si es sostenible fiscalmente o no”
Por CNN Chile
27.04.2026 / 08:15
La economista Bettina Horst advirtió que para los inversionistas es clave que la propuesta esté financiada, pues de lo contrario no será "vista como creíble" y, al ser percibida como una medida transitoria, "no va a tener efectos permanentes".
La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD), Bettina Horst, se refirió al alcance del proyecto de reactivación y reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
En diálogo con Diario Financiero, Horst apuntó a que la medida es necesaria para enfrentar el “estancamiento estructural” que afecta a la economía chilena.
Del mismo modo, apuntó a que la diversidad de materias que aborda el proyecto no le resta coherencia, dado que el conjunto de propuestas debe ser visto como una unidad orientada a “solucionar nudos críticos“.
Respecto a las dudas sobre el financiamiento de la propuesta -considerando que la recaudación neta proyectada sería negativa durante los primeros cinco años- la experta enfatizó que aún resta por conocer antecedentes fundamentales para entregar un veredicto definitivo.
Sobre este punto, acotó que “hay una discusión respecto del tema de si está o no financiada la reforma. Para el mundo económico y para los inversionistas, es clave que esta reforma -en un contexto macro- esté financiada, porque de lo contrario no va a ser vista como creíble o vista como quizás una reforma transitoria; y si es una reforma transitoria, no va a tener efectos permanentes”.
“No es solo lo que se presenta en este proyecto de ley, sino que también otras cosas que está haciendo el gobierno, como por ejemplo, el recorte de gasto público“, añadió Horst.
En esa misma línea, aseguró que “nosotros no conocemos todavía el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que es la señal inicial que entregan las nuevas autoridades respecto de la programación financiera que ellos hacen. Tampoco conocemos el decreto de política fiscal, ni cuál es el compromiso fiscal que tiene que emitirse antes del 11 de junio”.
“Entonces, falta esa información adicional para decir hoy si el proyecto es sostenible fiscalmente o no. Entiendo que eso lo tienen presente las autoridades. Este proyecto es deficitario, pero después pasa a ser superavitario. También hay que compararse versus la alternativa de no hacer nada y esa alternativa es persistir con un déficit como el que hemos arrastrado los últimos años”, sentenció.