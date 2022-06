Los convencionales Patricio Fernández (Colectivo Socialista), Tatiana Urrutia (Frente Amplio) y Eduardo Cretton (Unidos por Chile) participaron en una nueva edición de Aquí Se Debate Convención, en la que analizaron el anuncio que realizó la ex presidenta Michelle Bachelet sobre su regreso al país, la decisión del órgano redactor de no invitar a los ex presidentes a la ceremonia de entrega oficial de la propuesta de nueva carta magna, la situación que enfrenta la macrozona sur y la última etapa de la Convención Constitucional (CC).