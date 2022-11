Estados Financieros de distintas empresas revelaron que las promesas inmobiliarias cayeron durante el último trimestre (hasta septiembre) en Chile, debido a, entre otros aspectos, un menor dinamismo y las restricciones en créditos hipotecarios, consignó Diario Financiero. Frente a ello, Teodosio Cayo, presidente de la Asociación de Tasadores (Asatch), comentó en Agenda Económica que “efectivamente, ya estamos viendo una estabilización en muchos precios de departamentos, sobre todo dirigidos a la clase media, sin embargo, el que caigan los precios requiere de una condición aún más compleja que, por el momento, no lo vemos: básicamente el que no se esté vendiendo, sigan cayendo las promesas, no se estén colocando nuevos créditos hipotecarios y que las condiciones hipotecarias no sean las más favorables para poder acceder a la vivienda propia”.