Luego que el presidente Gabriel Boric anunció en Enade 2024 que promoverá reformar el sistema político, Jorge Riesco, presidente de Sonami, comentó en Agenda Económica: “Me parece que es algo importante, porque eso cubre una parte de la discusión que está muy lejos de las mejoras productivas que nosotros pudiéramos de alguna manera proponer. Hay muchas medidas que necesitan legislación o que necesitan consenso dentro de la coalición gobernante o dentro del tema político, para poder transformarse en reglamentaciones o normas más precisas”.

“Eso es lo que está faltando como respaldo para poder tomar algunas medidas que hoy día se podrían tomar, (pero) que no se están tomando producto de esa falta de consenso o del temor de que vayan a ser discutidas u objetadas por algún sector en particular, de forma tal de afectar la imagen del Gobierno, coalición gobernante o algún partido, etcétera. Tenemos consensos de base que yo creo que es necesario tener los mecanismos para poder llevarlos adelante y superar esta situación, que decía un poco Enade, de estancamiento, que es difícil de diagnosticar, pero que tiene causas que, si una escarma, son muy precisas y a lo mejor no son tan difíciles de remover”, añadió.