¿De qué depende la rentabilidad de invertir en departamentos en Chile?

Invertir en departamentos puede ser una alternativa para quienes buscan destinar capital a un activo inmobiliario con potencial de generar ingresos por arriendo y valorización en el tiempo.

La rentabilidad bruta promedio de los arriendos residenciales en Chile alcanza un 4,80% en el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, este porcentaje es una referencia general, ya que hay una serie de variables que pueden aumentar o reducir la rentabilidad final. Entre las principales están la ubicación, el tipo de propiedad, los gastos de operación, la tributación y la gestión del inmueble.

Factores que determinan el retorno al invertir en departamentos

1. Ubicación

La conectividad y la cercanía a servicios o transporte contribuyen a potenciar la demanda por arriendo y acortar los periodos sin inquilino. La velocidad de colocación es clave, ya que cada mes de vacancia afecta de forma directa el flujo esperado de la inversión.

Una muestra de esto es un análisis de TOCTOC que evidencia diferencias en el tiempo de vacancia promedio según la comuna, transitando desde los 29 días en Providencia y 34 días en Las Condes, pasando por 40 en Ñuñoa y 42 en San Joaquín, hasta alcanzar los 55 días en Santiago Centro.

2. Tipo de propiedad y situación tributaria

Las viviendas acogidas al DFL 2 cuentan con franquicias tributarias para sus propietarios, entre las que destaca la exención del Impuesto a la Renta sobre los ingresos generados por arriendo. Este beneficio aplica exclusivamente a personas naturales y contempla un tope de hasta dos propiedades por contribuyente.

Debido a esto, antes de comprar, conviene verificar que el inmueble esté efectivamente acogido al DFL2 y revisar la situación tributaria del propietario.

3. Gastos de operación

La rentabilidad final de una inversión inmobiliaria también depende de los costos asociados al inmueble. Entre los principales desembolsos e imprevistos destacan:

Contribuciones : según el avalúo fiscal de la propiedad.

: según el avalúo fiscal de la propiedad. Gastos comunes : de cargo del propietario (como fondos de reserva o períodos sin ocupante).

: de cargo del propietario (como fondos de reserva o períodos sin ocupante). Mantenimiento y reparaciones : gastos de conservación del inmueble.

: gastos de conservación del inmueble. Seguros y administración : pólizas y honorarios de gestión.

: pólizas y honorarios de gestión. Comisiones de corretaje : costos asociados a la búsqueda de arrendatarios.

: costos asociados a la búsqueda de arrendatarios. Períodos de vacancia : los meses en que la propiedad permanece desocupada.

: los meses en que la propiedad permanece desocupada. Impuestos y financiamiento: costos de créditos hipotecarios o cargas tributarias.

Debido a estos factores, dos departamentos con un canon de arriendo similar pueden entregar rentabilidades netas completamente distintas. Un inmueble con gastos fijos elevados o alta rotación de inquilinos generará un flujo de caja real inferior al que sugiere su ingreso bruto.

4. Plusvalía

A lo anterior se suma la plusvalía, es decir, la ganancia de valor que experimenta un inmueble con el paso del tiempo. Un referente clave para analizarla es el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Banco Central, elaborado a partir de las compraventas registradas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Catastro de Bienes Raíces.

Según el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de 2026, el IPV registró un alza anual de 2% en términos reales al cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, al tratarse de un indicador agregado a nivel nacional, hay que considerar que este resultado no implica que todos los departamentos, comunas o barrios incrementen su valor en la misma medida.

Rentabilidad bruta y rentabilidad neta

Para aproximarse a una respuesta sobre cuánta rentabilidad da invertir en departamentos, primero es necesario distinguir entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta, ya que ambas consideran distintos elementos al momento de calcular el retorno de una propiedad.

Rentabilidad bruta : relaciona el ingreso anual por arriendo con el precio de compra de la propiedad.

: relaciona el ingreso anual por arriendo con el precio de compra de la propiedad. Rentabilidad neta: descuenta del ingreso anual todos los costos asociados a mantener y operar el inmueble (contribuciones, gastos comunes, reparaciones, vacancia e impuestos). Por esta razón, dos departamentos con un rendimiento bruto similar pueden ofrecer ingresos netos muy distintos una vez descontados los gastos operativos.

¿Cómo se calcula la rentabilidad bruta?

La fórmula básica para obtener este indicador es la siguiente:

Rentabilidad bruta (%) = [ (Arriendo mensual × 12) ÷ Precio de compra ] × 100

Ejemplo

Si un departamento cuesta 3.000 UF y se arrienda en 12 UF mensuales:

Ingreso anual: 12 UF × 12 meses = 144 UF

Cálculo: (144 / 3.000) × 100 = 4,8%

En este escenario, la rentabilidad bruta anual de la propiedad es del 4,8% (a la cual luego se le deberán restar los costos operativos para obtener la rentabilidad neta real).

La administración también influye al invertir en departamentos

La forma en que se gestiona una propiedad también puede incidir en su rentabilidad. En el caso de los departamentos DFL2 con administración profesional, una gestión adecuada puede facilitar la coordinación de mantenciones, el seguimiento de pagos y la atención oportuna de problemas que puedan afectar el inmueble.

Esto puede ayudar a reducir períodos de vacancia y mantener el departamento en buenas condiciones para futuros arrendatarios.

Por el contrario, una gestión deficiente puede generar demoras, mayores costos de mantención y períodos más largos sin ingresos, afectando el resultado de la inversión.

Mirar más allá del precio por metro cuadrado

La rentabilidad puede ser un buen punto de partida para evaluar una propiedad, pero no debería analizarse de manera aislada. Una vez considerados los ingresos, los gastos y las condiciones particulares del inmueble, es posible tener una visión más realista de lo que significa invertir en un departamento.

Así que, antes de tomar una decisión, conviene evaluar la propiedad desde una perspectiva integral y proyectar cuánto queda realmente después de todos los costos. En ese análisis, la administración profesional no es un detalle operativo, ya que puede ser una variable relevante para proteger el valor del activo y la consistencia de su flujo a lo largo del tiempo.