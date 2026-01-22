Presentados departamentos

Chile logra destacada presencia en el Top 10 Latinoamericano de inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores

Por CNN Chile

22.01.2026 / 11:55

La medición, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad. 

Cinco inmobiliarias chilenas destacaron en el ranking Top 10 del 2025 de Best Place to Live, que reconoce a las desarrolladoras inmobiliarias residenciales mejor evaluadas de Latinoamérica, a partir de la opinión directa de sus propios compradores.

Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live destacó que “este resultado refleja una tendencia clara, el estándar de satisfacción cambió para mejor y esto se ha acelerado porque los compradores tienen una mayor valoración cuando perciben viviendas de mayor calidad, transparencia en los procesos, cumplimiento de lo prometido y una buena experiencia de post venta, elementos que marcan la diferencia en un mercado altamente competitivo”.

A su vez, Slaven Razmilic, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile, destacó el hecho de que “una empresa decida, por iniciativa propia, pasar por este proceso y además consiga certificarse dice mucho de ella. Es una señal clara de compromiso con sus clientes y de responsabilidad sobre lo que pone en el mercado, un factor que termina siendo clave al momento de elegir comprar”.

Top 10 Latinoamericano

1.- Llosa Edificaciones (Perú)

2.- Inmobiliaria Don Julio (Chile)

3.- TM Gestión Inmobiliaria (Perú)

4.- VitaIn (Perú)

5.- Activa Inmobiliaria (Chile)

6.- Actual Inmobiliaria (Perú)

7.- 70w Inmobiliaria (Chile)

8.- morros (Colombia)

9.- Leben Grupo Inmobiliario (Chile)

10.- Inmobiliaria OVCO (Chile)

