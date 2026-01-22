Chile logra destacada presencia en el Top 10 Latinoamericano de inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores

La medición, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad.

Cinco inmobiliarias chilenas destacaron en el ranking Top 10 del 2025 de Best Place to Live, que reconoce a las desarrolladoras inmobiliarias residenciales mejor evaluadas de Latinoamérica, a partir de la opinión directa de sus propios compradores.

La medición, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad.

Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live destacó que “este resultado refleja una tendencia clara, el estándar de satisfacción cambió para mejor y esto se ha acelerado porque los compradores tienen una mayor valoración cuando perciben viviendas de mayor calidad, transparencia en los procesos, cumplimiento de lo prometido y una buena experiencia de post venta, elementos que marcan la diferencia en un mercado altamente competitivo”.

A su vez, Slaven Razmilic, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile, destacó el hecho de que “una empresa decida, por iniciativa propia, pasar por este proceso y además consiga certificarse dice mucho de ella. Es una señal clara de compromiso con sus clientes y de responsabilidad sobre lo que pone en el mercado, un factor que termina siendo clave al momento de elegir comprar”.

Top 10 Latinoamericano

1.- Llosa Edificaciones (Perú)

2.- Inmobiliaria Don Julio (Chile)

3.- TM Gestión Inmobiliaria (Perú)

4.- VitaIn (Perú)

5.- Activa Inmobiliaria (Chile)

6.- Actual Inmobiliaria (Perú)

7.- 70w Inmobiliaria (Chile)

8.- morros (Colombia)

9.- Leben Grupo Inmobiliario (Chile)

10.- Inmobiliaria OVCO (Chile)