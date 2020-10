“Se está generando una falsa expectativa”. Con esas palabras el subsecretario de Redes Asistenciales, y uno de los rostros que ha estado más presente durante la pandemia de COVID-19, Arturo Zúñiga, se involucró en el debate por una nueva Constitución, a menos de una semana que se realice el plebiscito.

A días de que el país decida si se embarcará o no en el proceso para redactar una nueva Constitución, Zúñiga se apega a la “prescindencia” del presidente Sebastián Piñera, pese a que algunos ministros ya han dado a conocer si van por la opción Apruebo o Rechazo.

“La instrucción del presidente Piñera es de prescindencia. Y más aún con mi cargo, debido al manejo de la pandemia, yo no voy a dar mi posición“, comentó a La Tercera.

Pese a esto, destacó que “lo que sí quiero es informar a la ciudadanía que hace 10 meses hay un proyecto de ley (para reformar Fonasa) en el Congreso que duerme, que me han citado solamente una vez, en el mes de enero”.

Junto a lo anterior, el subsecretario concluyó que “generar expectativas a la población, que se van a resolver los problemas sociales a través de una nueva Constitución, es exigirle algo a la Carta Magna que no le corresponde”.

Las declaraciones de Zúñiga llegan luego de la polémica generada con la franja del comando Apruebo Chile Digno, el que realizó una recreación al interior de un hospital en los peores momentos de la pandemia de COVID-19, donde una médica y una enfermera lamentan no poder recibir más pacientes, ya que los ventiladores no llegaron.

Al respecto, Zúñiga indicó que “la verdad es que no he podido ver nunca en vivo la franja y ayer, cuando logré ver ese capítulo, me indignó“.

“Lo que se dice ahí es que todo el trabajo que han hecho los hospitales y los 360 mil trabajadores de la salud es mentira. Nos pueden criticar por muchas cosas, pero el trabajo de los funcionarios ha sido notable“, agregó.