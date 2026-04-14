“¿Y qué importa que el Presidente invite a su curso?”: Francisco Vidal se refiere a polémica por almuerzo de Kast con compañeros en La Moneda

Por CNN Chile

14.04.2026 / 11:28

{alt}

El exvocero de Gobierno además relató que invitó a una instancia similar a sus excompañeros de la Escuela Militar

El exministro, Francisco Vidal (PPD) se refirió a la polémica por un almuerzo organizado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, en el que invitó a sus excompañeros de universidad.

La actividad fue impugnada ante Contraloría por parlamentarios de oposición, quienes piden esclarecer el uso de recursos públicos en el palacio presidencial.

Por su parte, desde el Gobierno han sostenido que el almuerzo fue financiado con recursos personales del mandatario.

Respecto a este hecho, Vidal -en conversación con Radio Infinita– aseguró que “¿Y qué importa que el Presidente invite a su curso? Es parte de la vida”.

“Yo sé que hay restricciones. Yo mismo -cuando no existía ninguna restricción- cuando me nombró Bachelet 2 y volví a La Moneda, mi curso de reserva militar lo invité a almorzar“, indicó el exsecretario de Estado.

Finalmente, confidenció que “ahí estaba Pablo Irarrázaval, Andrónico Luksic, Alfredo Moreno. Me reclamaron que el almuerzo era poco elegante, pero ese es otro problema”.

"¿Y qué importa que el Presidente invite a su curso?": Francisco Vidal se refiere a polémica por almuerzo de Kast con compañeros en La Moneda