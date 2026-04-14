Cámara aprueba monumento a Sebastián Piñera: Proyecto volvió al Senado en tercer trámite

La iniciativa fue visada por la Sala de la Cámara y ahora regresará a la Cámara Alta para revisar modificaciones, entre ellas la ubicación del monumento. El proyecto tiene urgencia del Ejecutivo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, por lo que la iniciativa volverá al Senado en tercer trámite constitucional.

La propuesta fue respaldada por 112 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones. Con ello, el proyecto avanzó un nuevo paso en su tramitación legislativa, aunque todavía debe ser revisado nuevamente por la Cámara Alta debido a cambios introducidos durante su paso por la Cámara.

Uno de los puntos que volvió a generar debate fue la ubicación del monumento. Mientras el texto originalmente apuntaba a la Plaza de la Constitución, en la Cámara se empujó la opción de instalarlo en la Plaza de la Ciudadanía, alternativa que también ha sido mencionada como la preferencia de la familia del exmandatario.

El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara Alta en enero y luego pasó a segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Senado informó además que el proyecto fue incorporado en la tabla de este miércoles 15 de abril, siempre que la Cámara despachara el texto y remitiera el oficio con las modificaciones realizadas. Si esa instancia aprueba los cambios, la iniciativa quedará en condiciones de convertirse en ley.

El proyecto cuenta con urgencia del Ejecutivo, en una discusión que ha dividido al oficialismo y a la oposición, especialmente por el sentido político de levantar un monumento al exmandatario fallecido en febrero de 2024.