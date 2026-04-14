Panoramas gratuitos este 18 y 19 de abril: Feria de remate de libros en Santiago, Pokémon sinfónico en Lo Barnechea y Mercadito Sin Gluten en Parque Arauco

En el marco de la promoción de la lectura, durante este fin de semana se realizará la sexta Feria de Remate de Libros en la comuna de Santiago y el Carnaval del Cómic en Lo Barnechea. Además, para quienes busquen alternativas de alimentación saludable, destacan dos eventos gastronómicos: Mercadito Sin Gluten y el encuentro “Plant-Based Chile”.

En este tercer fin de semana de abril hay una variedad de panoramas para los amantes de la lectura y también actividades para quienes buscan equilibrar diversión con alimentación saludable.

Feria de remate de lbros en Santiago

Este sábado 18 de abril se realizará la sexta Feria de remate de libros en la comuna de Santiago, en Paseo Bulnes 152, cerca del Metro La Moneda. En la actividad participarán cerca de 20 editoriales, además de presentaciones de libros y una tarde de música en vivo.

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Carnaval del Cómic en Lo Barnechea

Organizado por la Corporación Cultural de Lo Barnechea en el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, el evento gira en torno a la era dorada del cómic y la historieta chilena, con tres grandes referentes: Doctor Mortis, Barrabases y Mampato, publicaciones que abordan distintos géneros y experiencias de lectura como el terror, la aventura, el humor y la vida cotidiana.

El evento cultural contará además con diversas actividades, entre ellas presentaciones de libros, talleres para niños y jóvenes, ilustración en vivo, caricaturistas, juegos de mesa, charlas, conversatorios, cosplayers y tiendas especializadas en cómics.

Entre las actividades más esperadas destaca la presentación de “Pokémon sinfónico”, donde se interpretarán temas del videojuego que cumple 30 años desde su lanzamiento en 1996, y la instalación del “Pokémon tiny desk”, con música en vivo de la serie animada en formato minimalista.

La directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés, destacó que el Carnaval del Cómic ya es una tradición en la comuna y un evento clave en la captación de públicos diversos.

En esa línea, señaló que “el objetivo es promover la lectura y generar un punto de reunión para personas con intereses afines. Las historietas y el cómic funcionan como puerta de entrada a la lectura en las nuevas generaciones y como punto de encuentro con generaciones mayores. Además, estamos rindiendo un homenaje a personajes que son claves en la cultura popular del país”.

Fecha: sábado 18 y domingo 19 de abril

Horario: 11:00 a 18:00 horas

Lugar: Centro Cultural El Tranque (Av. El Tranque 10.300)

Entrada: gratuita con descarga previa de ticket en www.cclb.cl

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Mercadito Sin Gluten

Una alternativa gratuita, saludable y distinta es el Mercadito Sin Gluten, donde habrá una variada oferta gastronómica.

El evento se realizará en Parque Arauco – Espacio Vértice, entre las 10:00 y 20:00 horas.

Las entradas se pueden obtener de forma gratuita en: https://www.mercaditosingluten.cl/

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Feria “Plant-Based Chile”

Este sábado 25 de abril se realizará la feria “Plant-Based Chile, Congreso-Expo”, organizada por la Asociación Chile en Base a Plantas (ACBP), que reunirá a 12 emprendedores nacionales del rubro.

La actividad será gratuita y abierta a todo público. Se desarrollará entre las 12:30 y 20:00 horas en el Salón La Pérgola del Hotel Plaza San Francisco, ubicado en Avenida. Libertador Bernardo O’Higgins 816, Santiago (Metro Universidad de Chile).

Durante la jornada participarán más de 30 stands. Además, los asistentes podrán participar en conversatorios, talleres, sorteos y degustaciones.

“Queremos que la feria sea una vitrina para dar a conocer las distintas opciones de alimentación en base a plantas que ofrecen los emprendedores en Chile. El mensaje para toda la comunidad es, primero, que vengan; y segundo, que sepan que pueden acceder a comida saludable, deliciosa y accesible en base a plantas. Este gremio busca ser representante del sector y cumplimos con todas estas características. Estamos preparados para apoyar a las y los emprendedores y fabricantes de alimentos en base a plantas”, explicó el director del gremio y cofundador de la empresa Vegusta, Ian Cruz.

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