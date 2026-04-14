Triple homicidio en La Reina: Mensajes darían cuenta de que imputado habría tenido acceso a zopiclina antes del ataque

El caso será revisado este jueves en una audiencia solicitada por la defensa del imputado.

La investigación por el triple homicidio de la familia Cruz-Coke en La Reina sumó nuevos antecedentes este martes en la antesala de una audiencia clave, donde el caso volverá a ser discutido entre la Fiscalía Oriente y la defensa del imputado Jorge Iván Ugalde Parraguez.

De acuerdo con información de Mega Investiga, la carpeta investigativa incorporó mensajes de WhatsApp que apuntan a que el acusado habría tenido acceso a zopiclona antes del crimen.

El mismo medicamento fue detectado en los peritajes toxicológicos realizados a los hijos de Eduardo Cruz-Coke, quienes habrían sido sedados previo al ataque ocurrido el pasado 18 de octubre.

En uno de los registros, Ugalde conversa con su médico y solicita cambiar su tratamiento desde zopiclona a zolpidem, señalando que el fármaco le resultaba “muy amargo”. Ambos compuestos son hipnóticos controlados y su venta en Chile requiere receta médica retenida.

El caso será revisado este jueves en una audiencia solicitada por la defensa del imputado.

En esa instancia, la Fiscalía Oriente sostendrá que el cuñado de la víctima habría planificado el crimen por razones económicas ligadas a una sociedad de propiedades compartida.

Por su parte, la defensa intentará introducir nuevas líneas de investigación mediante peritajes, análisis de cámaras de seguridad y mensajes extraídos desde los teléfonos de las víctimas, con especial énfasis en la exesposa del fotógrafo, Carolina Grellet.