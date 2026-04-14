“No tengo nada que ocultar”: Karol Cariola defiende su actuar en caso “Chinamart” y dice que informe PDI no imputa delitos

La parlamentaria descartó irregularidades o búsqueda de beneficios personales, afirmando que su intervención se limitó a solicitar información sobre un trámite administrativo.

La senadora Karol Cariola se refirió este martes a su vinculación con el caso “Chinamart” y defendió su actuar en medio de la investigación que la llevó a declarar de forma voluntaria ante las autoridades.

Desde su perspectiva, la parlamentaria fue enfática en descartar haber buscado beneficios o haber actuado fuera de sus competencias, asegurando que su disposición ha sido de total transparencia durante el proceso.

El caso Chinamart forma paralela al Caso Sierra Bella, tras la detección de mensajes entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en los que la parlamentaria solicitaba ayuda para un ciudadano chino, Bo Yang, amigo suyo, con problemas para renovar la patente de su negocio.

En conversación con Radio Biobío, la parlamentaria aseguró que ha colaborado plenamente con las diligencias y descartó cualquier irregularidad en sus gestiones.

“He declarado voluntariamente, abrí mis cuentas bancarias voluntariamente porque no tengo nada que ocultar”, señaló, enfatizando que se han difundido interpretaciones erróneas sobre los hechos.

Cariola también abordó el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que la menciona en la causa.

“La PDI no puede llegar a conclusiones porque quien determina la existencia de un delito es un tribunal”, afirmó.

La senadora insistió además en que su intervención se limitó a solicitar información respecto de un trámite administrativo vinculado a la renovación de una patente comercial y explicó que cualquier otra interpretación excede sus atribuciones.