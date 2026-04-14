Ministro de Justicia informa que hay 28 solicitudes de indulto pendientes: “No todas están vinculadas al estallido social”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló durante su intervención en la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado que, hasta la fecha, existen 28 solicitudes de indulto pendientes. “Existen cerca de 20 que están desde antes del 11 de marzo de 2026 y, de las posteriores, que serían aproximadamente ocho”, informó.

Este martes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso en la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado sobre las prioridades legislativas de su cartera.

En la sesión también participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera Sánchez; y el vocero del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, Nelson Aramburu.

En la instancia, el titular de Justicia fue consultado por la presidenta de la comisión, Fabiola Campillai (Ind.), respecto de los criterios de evaluación en materia de indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019.

El secretario de Estado respondió: “Hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indulto pendientes. Existen cerca de 20 que están desde antes del 11 de marzo de 2026 y, de las posteriores, que serían aproximadamente ocho, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social. Eso es lo que le puedo contestar”.

La legisladora también pidió a Rabat transmitir al Mandatario José Antonio Kast su solicitud de que pueda “recibir a los familiares y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto del estallido como también de la dictadura. Eso sería súper importante, porque nosotros también tenemos algo que decirle al Presidente”.

Por otra parte, respecto del proyecto de conmutación de penas, el ministro aclaró que el Ejecutivo esperará el avance de su tramitación legislativa.

“Nosotros hoy día no tenemos una opinión como Gobierno respecto del proyecto de conmutación de penas, porque tiene más de 300 o 500 indicaciones”, concluyó.