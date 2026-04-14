Schalper en la antesala del anuncio de la “Ley Miscelánea”: “La idea de un proyecto tan amplio creo que está descartada”

El jefe de la bancada de RN, Diego Schalper, en el marco de la reunión entre el presidente José Antonio Kast y parlamentarios oficialistas en Cerro Castillo, adelantó en CNN Chile que la colectividad definió respaldar el proyecto que anunciará el jefe de Estado en cadena nacional.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la reunión que sostendrá el Presidente José Antonio Kast con los parlamentarios oficialistas, en el marco del anuncio que se realizará en cadena nacional la noche del miércoles 15 de abril.

En la antesala del encuentro, señaló que la colectividad realizó una serie de definiciones, entre ellas la decisión de ser “la primera bancada oficialista en acordar apoyar al Mandatario en el proyecto de reconstrucción y respaldarlo para que pueda presentar la iniciativa como un paquete unitario que se discuta, idealmente, en una comisión”.

Tras una serie de conversaciones con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, y los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado, la iniciativa se ha ido acotando y ha puesto el foco en la reactivación económica y en el desarrollo social de las personas.

En esa línea, el parlamentario espera que el debate legislativo quede resuelto previo a la primera cuenta pública que tendrá el jefe de Estado en junio.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si el proyecto de ley todavía contempla cerca de 40 medidas, como se planteó inicialmente, adelantó que “esta idea de un proyecto tan amplio yo creo que ya está descartada. Por lo tanto, ahora la pregunta es cómo acotamos aquello que tiene que ver con reactivación económica y desarrollo social”.

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