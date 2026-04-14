“Fortalece nuestra comunidad”: Jeannette Jara aterriza a la Usach como profesora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas

El anuncio fue dado a conocer por el centro de estudiantes de Administración Pública, que celebró su llegada como una señal positiva para la comunidad.

Luego de un período de bajo perfil tras su derrota en la carrera presidencial, la exministra del Trabajo Jeannette Jara comienza a redefinir su futuro profesional con un regreso a la academia, incorporándose como profesora en la Universidad de Santiago (Usach), su casa de estudios.

El anuncio fue dado a conocer por el centro de estudiantes de Administración Pública, que celebró su llegada como una señal positiva para la comunidad.

“Qué mejor manera de comenzar la semana. Nos llena de alegría compartir esta gran noticia”, señalaron a través de una publicación en redes sociales.

En esa línea, añadieron: “Un reencuentro que sin duda fortalece nuestra comunidad académica y nos inspira a seguir construyendo desde lo público”.

La propia Jara reaccionó al mensaje y valoró el reencuentro con los estudiantes: “Gracias queridos y queridas estudiantes, es un honor para mí volver a hacerles clases”.

Su retorno a la docencia se produce en paralelo a otros movimientos tras su salida de la primera línea política. A comienzos de año, impulsó una consultora enfocada en asesorías laborales y de seguridad social, áreas en las que concentró su trabajo durante su paso por el gobierno.