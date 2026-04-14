Alcalde Bellolio por incidentes en el Liceo Lastarria: “Uno de los jóvenes detenidos dijo que alguien le había pagado para hacer esto”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó el fenómeno de la violencia escolar en la Comisión de Educación de la Cámara. En ese contexto, señaló que existen antecedentes sobre la eventual participación de adultos en incidentes registrados en el Liceo Lastarria.

Durante este martes, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó el fenómeno de la violencia escolar y entregó detalles sobre la situación en su comuna durante su intervención en la comisión de Educación de la Cámara.

En ese contexto, detalló que en la red de educación pública estudian más de 9.500 alumnos distribuidos en 11 establecimientos, entre ellos el Liceo José Victorino Lastarria. Además, señaló que existen antecedentes sobre la presunta participación de adultos en hechos de violencia registrados en ese establecimiento.

“Estamos convencidos de que hay adultos involucrados. Uno de los jóvenes que ayer fue retenido y posteriormente detenido por Carabineros señaló que alguien le había pagado para hacer esto. No vamos a permitir que utilicen a estudiantes para destruir la educación pública. En Providencia vamos a defender nuestros colegios”, subrayó.

Respecto de los incidentes registrados el lunes 13 de abril en el establecimiento educativo, comentó: “Lamentablemente tuvimos un nuevo hecho. Se trataba de alumnos más pequeños, uno de 8° básico (13 años) y otro de 2° medio (15 años), quienes fueron detenidos por sus propios compañeros. Nos parece un acto de gran valentía, porque significa recuperar el colegio como lo que debe ser: un espacio seguro para aprender y convivir”.

Asimismo, mencionó otro hecho ocurrido hace dos semanas en el liceo: “De los tres estudiantes que intentaron incendiar el colegio —lo que pudo haber tenido consecuencias fatales—, dos provenían de un liceo de Santiago tras haber sido expulsados por la aplicación de Aula Segura. Es urgente terminar con esta verdadera ‘silla musical’ de la violencia”.

Además, señaló que en ese episodio “habría participado una mujer adulta del establecimiento en la introducción de elementos incendiarios”.

Finalmente, el jefe comunal pidió apoyo a los parlamentarios de la comisión para enfrentar la situación en los denominados liceos emblemáticos.

“No puede haber más violencia en estos espacios. Debemos erradicarla en todos los colegios, pero especialmente en aquellos que llevan años enfrentando una violencia organizada que ya no resisten”, concluyó.