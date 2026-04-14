Del cine al gaming: “Project Hail Mary” tendrá su propio videojuego

El videojuego "Project Hail Mary: Journey Among the Stars" será estrenado a fines del año 2026. Revisa todos los detalles.

El filme de Phil Lord y Christopher Miller, Project Hail Mary, se expandirá al mundo de los videojuegos con una nueva historia dentro del universo de ciencia ficción de Andy Weir, que será estrenada a fines de 2026.

El videojuego funcionará con modalidad de realidad mixta, es decir, fusionará el mundo físico con elementos digitales, permitiendo a los jugadores interactuar con objetos reales y virtuales en tiempo real.

La trama se desarrollará desde la perspectiva del profesor de ciencias Ryland Grace, quien viaja al espacio como parte del proyecto Hail Mary y se convierte en el único sobreviviente de la misión espacial.

Para sobrevivir, Grace tendrá que cooperar con un simpático extraterrestre llamado Rocky para mantener viva la nave y convertirse en la última esperanza de la humanidad.

“Ponte en la piel de Ryland Grace, el único superviviente de la misión Hail Mary. Cuando los sistemas críticos empiecen a fallar, tu supervivencia dependerá de tu capacidad para diagnosticar problemas, improvisar soluciones y llevar al límite la ciencia y la ingeniería. Pero no estás solo. Junto a Rocky, una inteligencia extraterrestre con su propia misión desesperada, nace una improbable alianza”, relata la premisa del videojuego inmersivo.

Una nueva historia original del universo creado por Andy Weir en 2021

Project Hail Mary: Journey Among the Stars es una sorpresa que Weir preparó para los fanáticos de la novela, junto a la desarrolladora Maze Theory, que les permitirá experimentar un nuevo capítulo original e inédito del universo.

“Desde que creamos Project Hail Mary hace unos años, los fans han estado esperando más. Este es el primer paso que va más allá de lo que sucede en el libro y la película, y que puedes experimentar en realidad mixta”, comentó la empresa tecnológica.

¿Cuándo se estrenará?

Pese a que aún no se ha fijado una fecha exacta para el estreno del videojuego inmersivo, desde Maze Theory aseguran que se lanzará mundialmente a fines de 2026 en las principales plataformas de realidad virtual y mixta.

A través de su sitio web, especificaron que en los próximos meses se anunciarán más detalles sobre el juego, tales como las plataformas en las que estará disponible y su precio.

Adicionalmente, ofrece la opción de suscribirse al newsletter del videojuego y recibir por correo electrónico información sobre las últimas actualizaciones de Project Hail Mary: Journey Among the Stars.