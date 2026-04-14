Minsal advierte aumento de 500% en intoxicaciones por paracetamol en escolares: “Los desafíos virales no son un juego”

El director del Centro de Información Toxicológica de la UC, Juan Carlos Ríos, señaló respecto de las intoxicaciones por paracetamol que “los casos en adolescentes pasaron de 168 en 2006 a más de 1.000 en 2025. Por su parte, en escolares aumentaron de 30 a más de 150 en el mismo periodo”.

El director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), Juan Carlos Ríos, alertó sobre el aumento de casos de intoxicación en escolares y adolescentes por el mal uso de paracetamol, fenómeno que, según explicó, se ha visto influido en parte por desafíos virales en redes sociales.

“Los desafíos virales no son un juego. En los últimos años, los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes han aumentado en más de un 500%. Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes”, subrayó.

En ese contexto, el especialista explicó que los registros del CITUC evidencian un incremento sostenido en las últimas dos décadas.

“Los casos en adolescentes pasaron de 168 en 2006 a más de 1.000 en 2025. Por su parte, en escolares aumentaron de 30 a más de 150 en el mismo periodo”, detalló.

Respecto de los riesgos, advirtió que una de las principales complicaciones es el daño hepático severo, el cual puede manifestarse horas después de haber ingerido el medicamento. En los casos más graves, estas intoxicaciones pueden requerir hospitalización, la administración de antídotos e incluso un trasplante hepático.

“Por eso es fundamental informarse. Los retos en redes sociales no son un juego: el desafío es detenerlos”, concluyó.