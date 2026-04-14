Martínez por gestión del gobierno en seguridad: “Tienen una ministra deslegitimada, que ha tomado decisiones imprudentes”

La presidente del Frente Amplio también defendió la gratuidad en educación superior, advirtiendo que como partido “no estamos de acuerdo con desnaturalizar la gratuidad”, y sostuvo que el problema del CAE afecta principalmente a sectores de menores ingresos.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó duramente la gestión del gobierno en materia de seguridad y educación, acusando falta de consistencia y criticó el enfoque de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo.

En materia de seguridad, la dirigenta fue especialmente crítica con la gestión de la ministra de la cartera Trinidad Steinert, asegurando que “en seguridad tienen una ministra totalmente deslegitimada, que ha tomado decisiones imprudentes”, y advirtiendo que la actual estrategia ha generado más dudas que certezas.

En conversación con CNN Prime, Martínez también apuntó al diseño general de la política gubernamental, señalando que “se plantean grandes titulares sin ninguna consistencia”, en referencia a lo que calificó como un enfoque “propagandístico” de la administración del presidente José Antonio Kast.

“Yo creía de verdad que la experiencia de la ministra de seguridad iba a significar una continuidad de una política de Estado y me parece que todas las expresiones que se han visto son preocupantes, no solo por elementos de su propia cartera. Creo que tiene que ver con el elemento propagandístico del gobierno de José Antonio Kast”, indicó.

CAE y gratuidad: “No estamos de acuerdo con desnaturalizar la gratuidad”

En el ámbito educacional, la presidenta del Frente Amplio defendió la gratuidad y rechazó cambios que puedan debilitarla.

“No estamos de acuerdo con desnaturalizar la gratuidad, que es un derecho”, afirmó categórica.

Asimismo, criticó el diagnóstico del Ejecutivo sobre el financiamiento del sistema, señalando que se ha instalado una visión equivocada.

“El problema del financiamiento de la educación superior es más profundo”, sostuvo.

La líder del FA enfatizó también que la mayoría de los deudores del CAE pertenece a sectores de menores ingresos.

“El ministro Quiroga plantea que el problema principal tiene que ver con el cobro. Si vemos los datos concretos, las personas que ganan sobre $5 millones y que son deudores del CAE representan al 0.3% de los deudores del CAE, el 39% de los deudores ganan menos de $700 mil al mes”, señaló.