Camila Vallejo participará en su primer evento internacional tras dejar La Moneda: Expondrá en Barcelona sobre democracia digital y desinformación

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, participará este sábado 18 de abril en el encuentro “En Defensa de la Democracia”, organizado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La exministra vocera Camila Vallejo participará en el encuentro “En Defensa de la Democracia” en Barcelona, España, actividad promovida por el presidente Pedro Sánchez.

Según publicó The Clinic, la exsecretaria de Estado viajará el jueves para exponer el sábado 18 de abril sobre democracia digital, inteligencia artificial, plataformas, poder y desinformación.

Vallejo compartirá el panel junto a la economista argentina Cecilia Rikap, profesora asociada de Economía e investigadora en el Instituto de Innovación y Políticas Públicas de University College London, en Inglaterra, y la académica brasileña Nina Santos, investigadora del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la Democracia Digital de Brasil y del Centro de Análisis e Investigación Interdisciplinaria sobre Medios de la Universidad París-Panthéon-Assas.

Además, según el citado medio, se espera que Vallejo sostenga diversas reuniones bilaterales con figuras internacionales.

Cabe mencionar que durante su periodo como ministra en el gobierno de Gabriel Boric, impulsó en su cartera una agenda contra la desinformación y promovió la campaña “Aguanta, Chequea y Comparte” para verificar la difusión de contenidos.