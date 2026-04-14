Por segundo año consecutivo: La Patagonia vuelve a ser epicentro mundial del ciclismo con el regreso de la Titan Forest

Tras una exitosa primera edición en 2025, la Titan Forest Patagonia, la primera de Titan World Series en Sudamérica, confirmó su segunda versión en Chile, la que se realizará entre el 2 y el 5 de noviembre en la localidad de Villa Cerro Castillo, en la Región de Aysén, impulsada por el Gobierno Regional de Aysén.

Luego de convocar a cientos de ciclistas de distintos países y posicionar a la Región de Aysén en el circuito global del mountain bike, la Titan Forest Patagonia inicia una nueva etapa, trasladándose este 2026 a un nuevo escenario. Este año el circuito se desarrollará en Villa Cerro Castillo, localidad que cuenta con uno de los paisajes más icónicos de la Patagonia chilena.

Siempre con el fin de posicionar la Patagonia de Aysén como un destino turístico y deportivo, la Titan Forest Patagonia nuevamente cuenta con el apoyo del Gobierno Regional y Sernatur Aysén, principales impulsores de la iniciativa, que busca consolidar la carrera no solo como un hito deportivo, sino también como una herramienta de desarrollo económico.

En el evento de lanzamiento, el propio gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, señaló que “eventos como la Titan Forest no solo posicionan a Aysén en el mapa mundial del deporte, sino que también generan un impacto económico concreto en nuestras localidades”.

“Aquí se activan servicios turísticos, comercio local, transporte y empleo. Como Gobierno Regional, estamos impulsando una estrategia que combina deporte, turismo y desarrollo productivo, porque creemos en un Aysén que crece, que diversifica su economía y que genera oportunidades reales para sus habitantes”, agregó.

El foco de esta edición estará puesto en descentralizar la actividad turística y abrir nuevas rutas para el desarrollo de la zona, incorporando a Villa Cerro Castillo como protagonista. Así lo manifestó el director regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos Angulo: ““Villa Cerro Castillo representa exactamente lo que queremos proyectar: naturaleza única, experiencias auténticas y un destino que puede competir a nivel mundial. La Titan Forest es una vitrina para mostrarle al mundo todo lo que Aysén tiene para ofrecer.”

Una novedad para esta versión es que los participantes podrán elegir cualquiera de las dos modalidades disponibles: gravel y mountain bike. La salida y la meta serán compartidas en cada etapa para los dos pelotones, pero tendrán tramos exclusivos para cada disciplina.

Villa Cerro Castillo: el nuevo escenario

Ubicada en plena Carretera Austral y reconocida por sus paisajes de montaña, la localidad de Villa Cerro Castillo será el nuevo punto neurálgico de la competencia, albergando el campamento base y las rutas que recorrerán los participantes.

El alcalde de la comuna destacó el impacto que tendrá la llegada del evento: “Para Villa Cerro Castillo es una tremenda oportunidad. Este tipo de eventos no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que también genera movimiento en el comercio local, en la oferta turística y en la visibilidad de nuestro territorio”, señaló Marcelo Jélvez, alcalde de Río Ibáñez.

Titan llega para quedarse

Titan Forest Patagonia confirmó cuatro versiones en Chile, siendo esta la segunda. La competencia se realizará entre el 2 y el 5 de noviembre. Como partner local de RPM, propietario de la Titan World Series, estará la empresa chilena Austral Trails, que estará a cargo de la ejecución del torneo y que también es responsable de Final Frontier Patagonia, un desafío de autosuficiencia.