Marcel tras exponer en Comisión de Hacienda de la Cámara: “Tenemos una situación fiscal estrecha, pero es muy distinto a una crisis”

El exsecretario de Estado calificó la sesión como “muy productiva” y sostuvo que el debate permitió ordenar cifras y aclarar el panorama fiscal.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, acudió este martes a la comisión de la cartera en la Cámara de Diputados para exponer sobre la situación fiscal del país, en medio de la discusión sobre el estado de las finanzas públicas.

En un punto de prensa, el exsecretario de Estado descartó que exista una crisis fiscal, aunque reconoció tensiones en las cuentas públicas.

“Tenemos una situación fiscal estrecha, pero eso es muy distinto de una crisis”, afirmó, subrayando que este diagnóstico debe servir como punto de partida para la próxima administración.

Durante su intervención, el economista también calificó la instancia en la Comisión de Hacienda como “muy productiva” y valoró que se pudiera “aclarar muchos números, muchos datos, y colocar la situación fiscal en el lugar que corresponde”, destacando mayor claridad sobre el panorama fiscal.

El exsecretario de Estado explicó además que el manejo de los recursos públicos depende del presupuesto aprobado y no de la disponibilidad diaria de caja.

“No en la caja que haya en un día, en un mes; es el presupuesto lo que importa”, señaló, precisando que para este año el gasto fiscal contempla un crecimiento de 1,7%.

Respecto de la posibilidad de ajustes, advirtió que recortar gasto no es un proceso sencillo y que ya se han aplicado diversas excepciones.

“No es tan fácil ajustar, no es tan fácil recortar”, indicó.

Pese a ello, sostuvo que un escenario fiscal acotado no impide la acción del Estado.

“A nosotros nos tocó iniciar el gobierno del presidente Gabriel Boric con una situación fiscal más estrecha que esta y, sin embargo, fuimos capaces de salir adelante”, indicó.

Finalmente, declinó comentar la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmando que “no es muy elegante ni muy justo que un exministro juzgue la gestión de un ministro en ejercicio”.