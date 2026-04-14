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Contraloría oficia a Presidencia para saber detalles del almuerzo de José Antonio Kast con excompañeros de generación

Por Arelí Zúñiga

14.04.2026 / 17:21

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El requerimiento establece un plazo de 10 días para que la administración del palacio entregue la documentación solicitada, en el marco de la indagatoria en curso sobre un posible uso de recursos públicos.

La Contraloría General de la República solicitó antecedentes a la Dirección Administrativa de la Presidencia en el marco de la investigación por el almuerzo realizado por el presidente José Antonio Kast con excompañeros de su carrera en la Pontificia Universidad Católica (PUC), celebrado el pasado 10 de abril en el Palacio de Gobierno.

El organismo fiscalizador emitió un oficio en el que requiere detalles sobre el financiamiento del encuentro, el uso de dependencias, la participación de personal de apoyo y los eventuales costos asociados a la actividad, que reunió a cerca de 70 personas.

La acción del organismo fiscalizador fija un plazo de 10 días para que la administración del palacio entregue la documentación respaldatoria correspondiente, en el contexto de la indagación en curso.

Desde el Congreso, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica, segurando que el mandatario entregará explicaciones “a través de las instituciones, en la forma y el tiempo correspondiente”, y subrayó que la actividad fue costeada con recursos personales del propio jefe de Estado.

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