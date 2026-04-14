Presión “colosal”: Cómo Rusia está reclutando estudiantes universitarios para el ejército

De acuerdo con los relatos, la iniciativa incluye promesas de contratos de corto plazo, beneficios económicos y supuestos roles alejados del frente de combate. Expertos advierten que estas ofertas podrían ocultar contratos militares tradicionales sin garantías reales de salida o condiciones especiales.

(CNN) – “Este año todo cambió.”

“Todas las personas ‘alto’ de la universidad están instando ahora a los estudiantes a ir a la guerra.”

“En toda la universidad hay carteles sobre las fuerzas de drones, literalmente por todas partes.”

“La presión es colosal.”

Estas son citas de estudiantes rusos enviadas por mensaje directo a CNN.

No mencionamos sus nombres ni los de sus universidades por temor a represalias, pero testimonios como estos, junto con un creciente conjunto de pruebas de fuentes abiertas, sugieren que Rusia está intensificando discretamente una campaña para atraer y presionar a estudiantes a sus fuerzas de drones.

Se trata de una medida que corre el riesgo de generar tensiones en el sistema educativo ruso y que pone de manifiesto los crecientes desafíos a los que se enfrenta Moscú para mantener el reclutamiento durante los cuatro años de guerra en Ucrania.

A pesar de las crecientes pérdidas en el campo de batalla, el Kremlin ha logrado evitar que se repita la desastrosa movilización “parcial” del otoño de 2022, durante la cual cientos de miles de hombres huyeron del país.

Sin embargo, según los expertos, esta campaña dirigida a estudiantes es una de las varias señales de que las tácticas de reclutamiento más agresivas están resurgiendo.

En el Instituto de Derecho de Novosibirsk, los estudiantes ven un vídeo de reclutamiento militar. Universidad de Derecho de Novosibirsk

Es diferente de iniciativas anteriores: a los estudiantes se les promete un contrato de duración determinada de un año, la oportunidad de prestar servicio lejos de la primera línea y la posibilidad de adquirir habilidades de alta tecnología.

Sin embargo, expertos y abogados han declarado a CNN que probablemente se trate de una tapadera para un contrato militar estándar e indefinido, y, dado que muchos estudiantes se muestran escépticos ante los incentivos prometidos, las universidades están recurriendo a la coerción y las amenazas para convencer a los estudiantes de que se alisten, afirman.

La propuesta a los estudiantes

Tras analizar sitios web universitarios, páginas de redes sociales e informes de medios locales, y entrevistar a varios estudiantes en Rusia, CNN ha encontrado pruebas de una campaña de reclutamiento generalizada y multifacética.

Al parecer, esta iniciativa comenzó en serio en enero, dos meses después de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara oficialmente la creación de una nueva rama militar, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, dedicada a la guerra con vehículos aéreos no tripulados (VANT) o drones.

Las universidades de toda Rusia comenzaron a llenar sus cuentas en redes sociales con vídeos y carteles de reclutamiento de alta calidad. Algunas incluso publicaron conferencias presenciales impartidas por soldados y veteranos de la denominada “operación militar especial” rusa, o SMO.

“Los estudiantes están sometidos a una presión inmensa. Por supuesto, escuchar constantemente llamamientos para unirse a la SMO es muy desagradable. Pero darse cuenta de que la universidad está haciendo todo lo posible para enviarte a la guerra es aún peor.” Estudiante ruso a CNN vía mensaje de Telegram

Groza , un medio de comunicación ruso independiente centrado en los estudiantes, también compartió con CNN su base de datos de 269 universidades y centros de enseñanza superior en Rusia y en la Ucrania ocupada que, según afirma, participan en esta campaña de reclutamiento, basándose en información de fuentes abiertas y en estudiantes que se ponen en contacto directamente con Groza.

En febrero, los estudiantes asistieron a un “Festival de Sistemas No Tripulados” en la prestigiosa Escuela Superior de Economía de Moscú. Escuela Superior de Economía de Moscú

Entre ellas se encuentran algunas de las universidades más prestigiosas de Rusia. La Universidad Estatal de San Petersburgo (alma mater del presidente ruso Vladimir Putin) anuncia abiertamente estos contratos en su sitio web, junto con largas videoconferencias de personal universitario y militar que detallan los beneficios de unirse.

La Escuela Superior de Economía de Moscú, que ocupa el segundo puesto en la lista Forbes de las mejores universidades rusas de 2025, celebró en febrero un “Festival de Sistemas No Tripulados”, en el que se exhibieron claramente carteles de reclutamiento para las fuerzas de drones del país.

El mensaje está claramente dirigido a los jóvenes. «Te dijeron que estabas perdiendo el tiempo con los videojuegos», reza la voz en off de un vídeo publicado en VK (la versión rusa de Facebook) por la Universidad de Arquitectura e Ingeniería Civil de Kazán. «Pero hay un lugar donde tu experiencia es especialmente valiosa».

Un vídeo grabado en el campus de la Universidad Rusa de Economía Plejánov en Volgogrado muestra una pantalla dividida: un jugador de videojuegos a un lado y un operador de drones al otro. El texto dice: «Elige la apariencia adecuada». Varias ofertas de empleo consultadas por CNN indican que se dará prioridad a los jugadores de eSports o gamers.

“No he asistido a las reuniones; no voy por principios. Los estudiantes que sí fueron dijeron que les prometieron montañas de oro (bueno, lo de siempre), condonación de la deuda estudiantil, otros beneficios y, por supuesto, solo un año de servicio en la retaguardia, lejos del frente.” Estudiante ruso a CNN vía mensaje de Telegram

Artem Klyga, abogado militar ruso afincado en Berlín, afirma que el Ministerio de Defensa ruso ha dado instrucciones específicas a las universidades sobre cómo llevar a cabo esta campaña.

Ha publicado en su página de Telegram documentos que, según él, recibió de una universidad de Moscú, incluyendo una carta general dirigida a “Los directores de los centros de formación militar de las instituciones federales de educación superior” en la que se les solicita que “organicen, junto con representantes del Ministerio de Defensa, campañas para estudiantes… e informen diariamente a la dirección general de personal del Ministerio de Defensa”.

Las “instrucciones” detallan los incentivos que se ofrecerán a los estudiantes, tanto hombres como mujeres, incluyendo “un menor riesgo de ser atacados por fuego enemigo” y la adquisición de “conocimientos y habilidades únicos”.

Estas mismas ofertas se pueden apreciar claramente en el material de reclutamiento universitario que CNN ha analizado.

Los documentos también contemplan importantes incentivos financieros, con bonos de incorporación federales y regionales de al menos 400.000 rublos (casi 5.000 dólares) cada uno. Algunas universidades ofrecen bonos mucho mayores.

La Universidad Estatal de San Petersburgo promete un pago único de alrededor de 56.000 dólares para quienes se unan al ejército y un salario base anual cercano a los 70.000 dólares.

Los carteles de reclutamiento de drones se diseñaron para atraer a los jugadores de videojuegos. CNN ha difuminado la imagen para ocultar los datos de contacto. Obtenido por CNN

El dinero es la única promesa que probablemente se materialice, dijo Klyga.

“Todo lo demás es mentira. Se trata de un simple contrato con el ejército ruso, sin fecha límite ni condiciones especiales”, declaró a CNN.

Según Klyga y otros abogados y expertos consultados por CNN, Putin nunca ha cancelado el decreto de movilización parcial que firmó en septiembre de 2022, ni siquiera cuando se completó el reclutamiento inicial de 300.000 hombres y se suspendieron todas las actividades de movilización.

Dicho decreto establece claramente que «los contratos de servicio militar, firmados por los militares, seguirán vigentes hasta que finalice el período de movilización parcial».

«Es una trampa», dijo Sergey Krivenko, director de Citizen. Army. Law., una organización de derechos humanos dedicada a ayudar a militares y reclutas.

«Cuando termine el año, el estudiante (que ahora ya es militar) no será despedido, del mismo modo que no se despide a ningún militar cuyos contratos hayan expirado».

La promesa de un menor riesgo de ser atacado tampoco es exigible, según los expertos.

«En cuanto la persona firma los contratos, se convierte literalmente en esclava del Ministerio de Defensa», afirmó Grigory Sverdlin, director de la organización benéfica pacifista «Idite Lesom» («Piérdete»), que ayuda a los rusos a evitar el servicio militar obligatorio.

«Puede ser enviado a cualquier unidad que el Ministerio de Defensa necesite. No hay forma de elegir».

Si suspendes la escuela, vas a la guerra.

Aún no está claro cuántos estudiantes han sido reclutados con éxito a través de esta campaña. En su sesión anual de preguntas y respuestas de fin de año en diciembre, Putin afirmó que tantos rusos, incluidos estudiantes, querían unirse a las Fuerzas de Sistemas No Tripulados que el Ministerio de Defensa tuvo que organizar un concurso de selección.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa ruso para preguntar sobre las cifras y los términos del contrato.

Sin embargo, ninguno de los estudiantes con los que ha hablado CNN afirmó creer en las promesas del Kremlin.

“Entre mis compañeros de clase, mis amigos de la universidad, nadie se plantea firmar un contrato, ni siquiera aquellos que se encuentran en una situación económica muy difícil.” Estudiante ruso a CNN vía mensaje de Telegram

“No me convencen estas tonterías; me opongo rotundamente a la propaganda militar y no me dejo influenciar por ella. Lo importante es que mis compañeros también entienden que todo esto es un engaño, y nadie de mi grupo cedió a la presión.” Estudiante ruso a CNN vía mensaje de Telegram

En algunos casos, a los estudiantes en riesgo de reprobar sus cursos se les está ofreciendo la idea de unirse a las fuerzas de drones como la única forma de evitar la expulsión.

Un estudiante le contó a CNN que lo convocaron a una reunión grupal exclusiva para aquellos con créditos pendientes —ya sean trabajos o exámenes (en ruso, “deudas”)— y que se habían atrasado en sus estudios.

“Dieron a entender claramente que esto sería beneficioso para quienes tenían muchas deudas”, afirmó.

Otro estudiante contó que, hace varias semanas, la oficina de representación estudiantil de su universidad “casi expulsó a un tercio de nuestro grupo y los obligó a firmar un contrato en el acto para conservar su plaza”.

Compartió con CNN mensajes de un chat grupal entre estudiantes de aquel día.

“¡Está expulsando a todos los que tengan aunque sea una deuda pendiente de su segundo año! ¡Eso es una barbaridad!”, dijo alguien en un mensaje de audio.

Otro aconseja a los miembros del grupo que no firmen nada si los llaman.

Un tercer estudiante en el chat, que admite haber sido expulsado, responde: “Para el lunes será demasiado tarde, el viernes firman todas las órdenes, los que corren el riesgo de ir al ejército irán al servicio militar obligatorio y allí les harán firmar un contrato, o firman ahora y operarán drones a 30-40 km del punto más peligroso, esas son las palabras del jefe de la oficina de estudiantes”.

Un cartel publicado en línea por la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública anuncia a las fuerzas de drones como la “Élite de Rusia”. Obtenido por CNN

Varios estudiantes han sugerido que las universidades también están acortando los plazos para completar los trabajos del curso, lo que dificulta aprobar.

“A principios de marzo, se notificó a todos los que tenían deudas que la fecha límite para entregar las tareas pendientes era el 31 de marzo; incluso si les quedaba una sola tarea pendiente, serían expulsados”, declaró un estudiante a CNN.

Otra estudiante declaró a CNN que un miembro del personal de su universidad había estado buscando a los estudiantes de primer año más vulnerables —aquellos con problemas de salud mental o dificultades para adaptarse— y los había seleccionado específicamente.

Primero, los estudiantes eran invitados a tener una “conversación personal”, según contó la estudiante a CNN, “sin dar detalles sobre la reunión y pidiéndoles que no se lo contaran a nadie”.

Luego les decían que esta era la mejor manera de evitar acumular deudas y garantizar que no reprobarían sus estudios, explicó, un enfoque que la estudiante describió como “abuso emocional”.

Cepas de reclutamiento

Hasta hace poco, Rusia había logrado reclutar suficientes soldados nuevos para reemplazar sus bajas en el frente, basándose en un sistema de enormes salarios y bonificaciones, así como en campañas paralelas más coercitivas y engañosas dirigidas a poblaciones específicas, como prisioneros y extranjeros .

Sin embargo, hay indicios de que el sistema ya no es suficiente.

En febrero, funcionarios occidentales estimaron que Ucrania había logrado infligir pérdidas que superaban la tasa de reclutamiento de Rusia durante varios meses consecutivos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó a finales de marzo que Rusia había perdido 89 000 soldados (muertos y heridos graves) en lo que va de 2026 y que solo había logrado reclutar 80 000 en el mismo período.

Rusia no divulga sus cifras de bajas.

A finales del año pasado, Putin firmó varios decretos que permitían la movilización de miembros de la reserva militar rusa para tareas y entrenamientos específicos, una medida que, según advierten analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de estudios con sede en Washington, podría allanar el camino a movilizaciones encubiertas o involuntarias recurrentes.

“Eso es una clara señal de que el Kremlin está… intentando expandir sus poderes para llevar a cabo un tipo de reclutamiento más coercitivo que nunca, algo que el Kremlin trató de evitar al máximo en el pasado”, dijo Kateryna Stepanenko, jefa del equipo de ISW en Rusia, a CNN.

“Jamás imaginé que mi querida universidad se convertiría en algo de lo que tendría que proteger a mis amigos.” Estudiante ruso a CNN vía mensaje de Telegram

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció la semana pasada que la campaña de reclutamiento para las Fuerzas de Sistemas No Tripulados estaba en marcha, calificándola de “una oferta completamente abierta para una nueva rama de las fuerzas armadas”.

Sin embargo, según los expertos, dirigirse a los votantes potenciales más jóvenes del país y convertir las universidades, tradicionalmente consideradas en Rusia como refugios seguros frente al servicio militar obligatorio, en canales de reclutamiento, conlleva riesgos políticos para el Kremlin.

“(Los estudiantes) entienden lo que está pasando, en su mayoría, y no les gusta esta opresión por parte de las autoridades”, dijo Klyga.

“Con estas acciones no están creando un grupo de partidarios del actual régimen político”.

“Las instituciones gubernamentales se han convertido en una fuente de amenaza, saturadas de propaganda, que perjudican a jóvenes que literalmente eran escolares ayer”, declaró un estudiante a CNN.

Otro comentó: “En general, para mí, cada año que pasa me parece más aterrador que el anterior”.