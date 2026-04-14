China se prepara para ser por tercera vez anfitrión de la APEC: Shenzhen será la ciudad que reunirá a los líderes mundiales

Shenzhen, epicentro del crecimiento chino, acogerá el foro bajo el lema de prosperidad común en medio de las incertidumbres globales y las tensiones geopolíticas.

China encabezará por tercera vez la Cooperación Económica Asia- Pacífico, (APEC), principal foro de cooperación económica creado en 1989 y que reúne a 21 economías- entre ellas Chile- con el objetivo de promover el crecimiento sostenible, el libre comercio y la integración económica a través del diálogo, la cooperación técnica y la facilitación de inversiones.

Esta vez el foro será en la ciudad de Shenzhen, una de las ciudades chinas que ha tenido más crecimiento en los últimos años, donde el lema es “Construir una comunidad Asia Pacífico para prosperar juntos”, China ha adelantado que priorizará temas como la apertura económica, la innovación y la cooperación regional, pero marcado por la incertidumbre global, las tensiones geopolíticas, los desafíos de cadenas de suministro y la transición hacia economías digitales, posicionándose como una plataforma clave para fomentar el diálogo.

Las economías participantes, desde América son Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile. En Asia, se encuentran China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Hong Kong, y Taiwán. Mientras que en Oceanía forman parte Australia, Nueva Zelanda y Papúa de Nueva Guinea. Estos países en su conjunto representan cerca de la mitad del comercio mundial y alrededor del 60% del PIB global, lo que convierte el evento en un espacio clave para la coordinación de políticas económicas.

Lecciones de la APEC 2014

La última vez que China encabezó el foro, este se celebró en Beijing, y estuvo marcada por un fuerte despliegue diplomático y acuerdos en materia de conectividad e integración regional. En aquella ocasión, se impulsó la llamada “Hoja de Ruta de Beijing”, para la liberalización del comercio y la inversión Asia Pacífico.

También, hubo momentos icónicos como el apretón de manos entre Xi Jinping y Shinzō Abe, en medio de tensiones entre China y Japón y la tradicional “foto de familia” con los líderes vestidos con trajes chinos, incluyendo la expresidenta Michelle Bachelet.

Como parte de los preparativos, China lanzó el sitio web oficial de APEC 2026, www.apec2026.cn, que funcionará como la principal plataforma informativa durante su año como anfitrión.