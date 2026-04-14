FMI alerta sobre baja en inversiones de inteligencia artificial ante caída de expectativas por la guerra en Irán

El organismo financiero dio a conocer las proyecciones financieras para este 2026 y advirtió de los riesgos en los créditos privados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus Perspectivas de la Economía Mundial de abril del 2026, en las que destacó los retrocesos respecto a las proyecciones previas a la guerra en Irán.

En concreto, la entidad financiera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente para la economía mundial, entre las que destacaron riesgos en créditos privados y baja en inversiones en inteligencia artificial.

“Los riesgos para la estabilidad financiera mundial son elevados. El sistema financiero mundial se enfrenta a la guerra en curso en Medio Oriente, a posibles presiones inflacionistas, al aumento del riesgo de un mayor endurecimiento de las condiciones financieras y a diversos canales de amplificación que podrían llevar de la agitación de los mercados a la inestabilidad financiera”, dice el informe.

En cuanto a las inversiones en IA, el FMI advirtió: “La inversión en inteligencia artificial podría reducirse considerablemente si el conflicto persiste, lo que afectaría al valor empresarial de algunas compañías de la cadena de valor de la IA que han dependido cada vez más de la financiación circular, aunque, por el momento, el impacto en la estabilidad financiera parece moderado”, sostuvieron.

“Los riesgos para la estabilidad financiera siguen siendo elevados, lo que refleja los altos niveles de deuda y los mayores riesgos de refinanciación en los principales mercados de bonos soberanos, una base de inversores más sensible a los precios, una acumulación de apalancamiento entre los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) y los productos derivados”, agregaron.

“La creciente interconexión entre los bancos y los IFNB, las vulnerabilidades del crédito privado y el creciente riesgo de concentración del mercado en los sectores relacionados con la inteligencia artificial”, aseguraron desde el FMI.

En esa línea, el organismo explicó que los flujos de capital se han vuelto cada vez más desiguales y cargados en deuda: “El fortalecimiento del vínculo entre los bancos y los gobiernos también suponen riesgos para la estabilidad en las economías emergentes y en desarrollo”, cerraron.