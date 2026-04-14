Edificios mixtos: La nueva tendencia corporativa que se expande en Santiago

El concepto de "usos mixtos" busca integrar oficinas, servicios y conectividad en un mismo lugar, optimizando los tiempos de traslado y fomentando la movilidad sostenible en el corazón financiero de la capital.

El dinamismo de la ciudad y las nuevas necesidades laborales han impulsado una transformación profunda en la arquitectura corporativa. La idea de edificios diseñados para una única función está quedando atrás, dando paso a los denominados edificios de uso mixto, una tendencia que busca hacer más eficiente la vida urbana.

Según explica Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), vivir en entornos aglomerados conlleva costos como el ruido y la congestión. Sin embargo, “son precisamente los usos mixtos, esos espacios compartidos, donde podemos tener todos los beneficios de la ciudad evitando sus costos, evitando los costos de traslado y con usos que te permitan compatibilizar de mejor manera las distintas cosas que buscamos en la ciudad”, sostiene el directivo.

En este contexto, proyectos como Office Hub Costanera se posicionan como referentes de esta evolución. Ubicado en el sector de Sanhattan, el complejo integra oficinas de alto estándar con el acceso directo a servicios comerciales y financieros.

Iván Magdic, gerente de Oficinas y Usos Mixtos de Cenco Malls, destaca que la propuesta de valor del complejo es de las más innovadoras del país. “Aquí están las mejores empresas de Chile; tenemos mineras, empresas del rubro financiero y tecnológico, y nos privilegian por eso: por la conectividad y por la alta calidad de los productos que ofrecemos”, afirma.

Conectividad y movilidad verde

Uno de los pilares de esta tendencia es la facilidad de desplazamiento. El sector cuenta con la cercanía del Metro Tobalaba y se verá beneficiado a futuro por proyectos de infraestructura como el Teleférico Bicentenario y la Línea 7 de Metro.

Además de la conectividad pública, el enfoque en la sostenibilidad ha cobrado relevancia. Loreto Díaz, Tower Manager de Cenco Malls, resalta la implementación de Bike Costanera, un espacio de estacionamiento de bicicletas con estándares internacionales. “Es un espacio exclusivo para nuestros abonados con 100% seguridad, cobertura de cámara constante, servicio de lockers y camarines. Esto contribuye a la conectividad y a la movilidad inteligente y verde”, explica la encargada.

Para las compañías que habitan estos espacios, la ubicación estratégica es un factor decisivo para el bienestar de sus equipos. Catalina Riveros, gerente de Experiencia Colaboradores de Salcobrand, señala que la elección de estas oficinas responde a su emplazamiento en un sector clave de Providencia. “Permite el transporte público, el poder acceder a servicios y temas de infraestructura también. Eso aporta al bienestar de nuestros colaboradores”, concluye la ejecutiva.

Esta transformación de los espacios de trabajo refleja una adaptación necesaria a las nuevas tendencias globales, donde la eficiencia y la calidad de vida laboral son la prioridad.