Mundo Conflicto Israel-El Líbano

Con información de CNN

Embajador israelí en EE.UU. descarta alto al fuego en Líbano y advierte que ofensiva contra Hezbolá continuará

Por Max Saltman, CNN

14.04.2026 / 15:06

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Tras un “maravilloso intercambio” con su par libanesa, Yechiel Leiter afirmó que Israel no detendrá sus ataques hasta cesar los lanzamientos de misiles contra sus civiles. Ambas partes acordaron reunirse nuevamente en Washington en las próximas semanas.

(CNN) – El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, se negó a comprometerse con un alto al fuego en el sur de Líbano luego de sostener una reunión de dos horas con la embajadora libanesa Nada Hamadeh en Washington.

“Estamos enfocados en la seguridad de los residentes del Estado de Israel” , declaró Leiter, señalando que el gobierno libanés e Israel están del “mismo lado de la ecuación” frente a Hezbolá. Sin embargo, advirtió que la ofensiva israelí no se detendrá mientras el grupo militante siga lanzando misiles contra centros poblados.

Hezbolá “debilitado como nunca”

Leiter afirmó que Hezbolá está “tan debilitado como nunca” y que Israel no permitirá que continúen los ataques. Tras la reunión surgieron “varias propuestas”, y ambas partes probablemente se reunirán de nuevo en las próximas semanas en Washington para continuar las discusiones.

El embajador insinuó la posibilidad de que, en el futuro, Líbano e Israel puedan tener relaciones formales y amistosas.

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