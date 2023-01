La senadora Ximena Rincón, del partido en formación Demócratas, se refirió a la renuncia de la exministra de Justicia Marcela Ríos tras la polémica de los indultos y afirmó que “el presidente es más duro con las mujeres, segundo, a una mujer la saca y pone un hombre, tercero, cuando ha podido nombrar mujeres, no las nombra”.

En una entrevista concedida a Emol, Rincón, ahondó en los costos que han debido enfrentar las mujeres en los tropiezos del Gobierno.

“Son las mujeres las que han asumido la responsabilidad”, aseveró la senadora, recordando que “eran ellas las que estaban en los cargos en los que se provocaron las situaciones complejas, yo más bien diría que el feminismo no se ve porque primero el presidente es más duro con las mujeres, segundo, a una mujer la saca y pone un hombre, tercero, cuando ha podido nombrar mujeres, no las nombra. Entonces, siento un poco, como alguien decía por ahí, este feminismo de cartón, que sirve para hacer campaña, para instalar eslogan, pero no para tener conductas coherentes con ese feminismo que se dice iba a ser lo que marcara la gestión de este Gobierno”.

“Entendamos feminismo en el concepto correcto, es que hombres y mujeres tengan igual de oportunidades de espacio y de desarrollo, no que las mujeres sean más importantes que los hombres”, aclaró.

Sobre el tema de los indultos, respecto a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que “si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, calificó como “gravísimo” su respuesta.

“Uno puede decir, bueno okey, ¿en los otros casos habrá desconocimiento? (…) En caso de que alguno de los indultados por el Presidente llegara a cometer un delito, la responsabilidad política obviamente es de quien lo indulta. Y, por lo tanto, creo que es muy importante revisar al detalle todos los indultos, no solamente el de Mateluna o el de (Luis) Castillo”, aseguró.

Asimismo, corrigió a la secretaria de Estado y aclaró que “no es que se les conmute la pena, como dice además ayer la vocera, otro grave error. De verdad me impacta que quien hace las vocerías no se prepare bien para lo que dice, que sus equipos no estén bien preparados, sino que lo que hace es dejar sin efecto la pena”.