Este domingo, en una sesión extraordinaria, el Senado discute y vota el proyecto del Bono a la Clase Media y otras ayudas sociales enviadas por el Ejecutivo.

Es en este contexto que la senador Ximena Rincón (DC) aseguró que votará a favor, sin embargo, expresó sus críticas con la iniciativa del gobierno, ya que dice es insuficiente.

“Sin duda lo que estamos discutiendo es importante, no podíamos decir que no, pero hay muchas y muchos que no califican, o porque exceden o sus ingresos son tan bajos que no llegan al mínimo“, dijo en su intervención.

En la misma línea, argumentó que “obviamente es una ayuda, pero necesitamos dar repuesta a todas y todos, no sólo a algunos“.

“Cuando nos pregunten qué hacer frente a esta situación, algunos -de prosperar el tercer retiro- tendrán de dónde agarrar algo para enfrentar el día a día, el drama es de los que ya no tienen de dónde y tampoco consideramos en esta legislación“, lamentó.

Finalmente, adelantó que “les digo a todos y todas que hicimos todo lo que pudimos, que no vamos a rechazar esta ayuda, pero sin lugar a dudas hay muchos que no van a tener, porque quien decide, que es quien gobierna, no los ha considerado“.

Durante esta misma jornada, el Senado también discutirá la postergación de elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y concejales del próximo 10 y 11 de abril.