Ossandón propone a Evelyn Matthei como ministra de Seguridad de Kast: “Sería un acto patriótico”

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada de Renovación Nacional analizó el futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. Subrayó que la crisis de seguridad exige experiencia y carácter, y planteó a la ex alcaldesa de Providencia como una de las figuras más preparadas para liderar la cartera.

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, delineó el perfil que, a su juicio, debe tener quien asuma la futura cartera de Seguridad en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. En un escenario marcado por la alta expectativa ciudadana, la parlamentaria tomó distancia de las voces que piden “caras nuevas” y planteó el nombre de Evelyn Matthei como una opción con experiencia probada.

En conversación con CNN Chile Radio, Ossandón fue enfática en señalar que el éxito de la administración entrante dependerá de señales inmediatas en el control de la delincuencia. “Lo que hoy necesitamos es una persona con experiencia, que sepa hacer muy bien este trabajo, porque es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta necesidad y urgencia que tienen todos los chilenos”, sostuvo.

En ese contexto, la diputada abordó el fenómeno del crimen organizado y la complejidad del escenario migratorio, llamando a distinguir entre seguridad y aporte social.

"Tenemos realmente problemas con el crimen organizado. Tenemos una cantidad importante de personas que han sido un aporte para Chile. Muchos servicios están siendo atendido por extranjeros".

¿Por qué Evelyn Matthei para Seguridad?

Para la legisladora de RN, la complejidad del cargo requiere a alguien que no solo conozca la gestión técnica, sino que posea peso político, manejo institucional y experiencia ejecutiva. Según Ossandón, el perfil ideal debe combinar relación directa con las policías y las Fuerzas Armadas, conocimiento del Congreso y capacidad de gestión territorial.

“Desde el día uno he propuesto que sea Evelyn Matthei la persona; creo que es la que tiene la mayor capacidad”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el debate no debe centrarse en si el nombre responde a una figura tradicional, sino en la preparación para enfrentar la crisis de seguridad.

"Yo no tengo idea de si ella lo aceptaría o no, pero hoy en día es la persona más preparada".

Asimismo, cuestionó que las listas de nombres que han circulado incluyan mayoritariamente a hombres y ex uniformados, subrayando que la seguridad es una política pública más amplia. “El carácter es importante, la tenacidad es importante”, remarcó.

Riesgo político y escenario parlamentario

Consultada sobre si este eventual nombramiento podría interpretarse como una reivindicación política tras la carrera presidencial, Ossandón recalcó que asumir Seguridad implica un alto costo político y no una plataforma personal. “Al ser ministro también corres tus riesgos, que te vaya bien o que te vaya mal, y esta sería probablemente la cartera más exigida de todas”, advirtió.

En la entrevista también se refirió al escenario parlamentario y a la disposición de distintos sectores a negociar en el nuevo ciclo político.

"Creo que tienen que ver si van a negociar con la derecha o la izquierda. Es curioso que Pamela Jiles en algún momento quiera negociar con la derecha, luego de que dijera que le hará la vida imposible a Kast".

Finalmente, la diputada insistió en que la magnitud de la crisis de seguridad no deja espacio para la improvisación. “Cuando hay una emergencia, no importa si es cara nueva o no; lo importante es que tenga experiencia”, concluyó.