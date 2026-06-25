World’s Best School Prizes 2026: Liceo chileno se ubica entre los 50 mejores colegios del mundo

(EFE/CNN Chile) – 11 colegios latinoamericanos, entre ellos uno chileno, fueron seleccionados este jueves entre las 50 candidaturas finalistas a los premios ‘World’s Best School Prizes 2026‘, que reconocen a los mejores centros educativos a nivel global por sus prácticas medioambientales e innovadoras.

Los galardones, que se darán a conocer en Londres el próximo mes de noviembre, se dividen en cinco categorías distintas (mejor colegio por su acción medioambiental, innovación, colaboración comunitaria, fomento de vida saludable y superación de adversidades), con diez finalistas cada una.

La organización, impulsada por la iniciativa T4 Education, incluyó a 11 colegios de países de Latinoamérica: cuatro de Brasil, dos de Argentina y México; y uno de Chile, Colombia y Ecuador, que competirán por los premios de las diferentes categorías.

Entre los colegios brasileños se encuentran la escuela Baniwa Kalipana (São Gabriel da Cachoeira, Alto Negro); la guardería infantil Rosa Mutran Maluf, en Cuiabá, Mato Grosso; el centro educacional Primeiro Mundo, en Pará; y la Escola Municipal GET IV Centenario, en Río de Janeiro.

También fueron seleccionados los argentinos Northfield School, de Buenos Aires; y el Colegio San Pedro Apóstol, en Córdoba; así como los mexicanos Escuela SER: Instituto Eduardo Tricio Gómez, en Coahuila; o Escuela Secundaria Técnica n.º 58 «Profesor Florentino Domínguez Ordóñez», en Tlaxcala.

La lista latinoamericana se completa con el Colegio Las Margaritas, en Bogotá (Colombia), ReinventED IDV, en Quito (Ecuador) y el Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, ubicado en Rengo, en la Región de O’Higgins.

El establecimiento educacional chileno fue seleccionado como finalista en la categoría Innovación, gracias a “Matecraft”, una metodología que utiliza Minecraft para fortalecer el aprendizaje de matemáticas.

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