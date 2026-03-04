WOM cumple meta 5G: 100% de localidades conectadas y más de 6.300 antenas en Chile

La empresa de telecomunicaciones WOM anunció un nuevo hito en su despliegue nacional al confirmar el cumplimiento del 100% de la habilitación de las localidades obligatorias adjudicadas en el marco del proyecto 5G. La meta se concretó luego de que la compañía recibiera la autorización final por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) el pasado 3 de marzo, cerrando así un proceso que ingresó para su recepción a fines de 2025.

Este avance se enmarca en el acuerdo firmado en octubre del año pasado con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según detalló la operadora, la medida permitió dotar de conectividad a 366 zonas del país, un desafío que implicó el levantamiento de infraestructura crítica en áreas de alta complejidad geográfica y logística. Entre los territorios más extremos que ahora cuentan con esta tecnología destacan el Archipiélago de Juan Fernández, la Antártica, Rapa Nui y Tierra del Fuego.

Desde la compañía valoraron el impacto de este despliegue. “Cada sitio construido es fundamental para el desarrollo social, digital y productivo del país, abriendo nuevas oportunidades en materia de educación, salud y emprendimiento local”, afirmó María Paz Cerda, Chief Corporate Affairs Officer de WOM. La ejecutiva subrayó además que este logro va más allá de un mero cumplimiento técnico, definiéndolo como una señal concreta del compromiso de la empresa por acortar la brecha digital en beneficio de millones de personas.

Con esta última fase autorizada, la operadora consolida su presencia territorial al alcanzar más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. De esta forma, la compañía reafirma su propósito de brindar acceso a la conectividad a los más de 20 millones de habitantes del país, posicionándose como uno de los actores con mayor cobertura a nivel nacional.