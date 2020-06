VIDEO RELACIONADO – Gobierno logra “Acuerdo COVID” con la oposición en medio de pandemia sanitaria (04:19)

A través de su columna en El Mercurio, el escritor Cristián Warnken quiso agradecer a Jaime Mañalich por su gestión al mando del Ministerio de Salud, luego de su renuncia al cargo este sábado.

Warnken se había visto envuelto en un cuestionamiento anteriormente, luego de entrevistar al ex ministro en su ciclo de conversaciones En Persona, impulsado por Icare. El académico había sido criticado, entre otros, por Alfredo Joignant, miembro del consejo directivo del Servicio Electoral, quien lo consideró “en lamentable degradación”.

La controversia llegó a tal punto que unas 200 personalidades de la oposición, incluyendo a Fulvio Rossi, Ricardo Lagos Weber, Ignacio Walker, Sylvia Eyzaguirre, Mariana Aylwin y Ana Luz Durán, firmaron una carta en apoyo a Warnken.

“En un juicio público envenenado por caricaturas, denostaciones y linchamientos, funas y simplificaciones, cuesta dar un juicio ecuánime sobre la gestión del ministro. Lo más fácil es ser generales después de la batalla”, comenzó el académico en su columna.

“Tengo la impresión de que lo dio todo en la cancha, arriesgándose personalmente (entiendo que tenía antecedentes de salud que lo hacían vulnerable al virus), sacrificando su vida personal, frente a una pandemia que ha puesto en jaque a casi todos los gobiernos y sistemas de salud del mundo”, añadió.

A su juicio, el ex ministro tomó buenas decisiones: “Mañalich se la jugó con fuerza para que no llegáramos al colapso del sistema público que vimos en Italia, España y muchos otros países. Hay que reconocerle eso, no ser mezquinos con un hombre al que se le podría criticar muchas cosas, pero nadie puede decir que su gestión haya sido un fracaso total, como muchos (cuyo simplismo y malafe, de verdad escandalizan) quieren hacernos creer”.

“Lo que no se puede dejar de tener es gratitud por su entrega, esfuerzo y dedicación”, expresó y luego, acusó: “en nuestro país solemos ser chaqueteros, envidiosos, practicamos lo que Gabriela Mistral llamó ‘el pago de Chile’. Yo no quiero sumarme a ese coro de resentimiento”.

“Desde una orilla ideológica opuesta (este no es mi gobierno) y por sobre nuestras diferencias, le doy las gracias a Mañalich por todo lo que hizo por Chile y lo hago sabiendo que voy a ser linchado en las redes sociales por los comisarios de siempre”, finalizó.