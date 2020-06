En el peor momento de la pandemia del COVID-19 en Chile, de acuerdo a las cifras entregadas por la autoridad sanitaria, el ministro Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud fuertemente cuestionado por su manejo de la emergencia.

La última de la serie de controversias que protagonizó el entonces jefe del Minsal fue lo denunciado en un reportaje de CIPER que apunta a los números entregados en los balances diarios: la cifra de fallecidos dada a conocer diariamente sería inferior a lo que se estaría reportando a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras el cambio en la cartera, que ahora estará liderada por el ex presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique Paris, la también ex titular del ministerio, Helia Molina, valoró la salida de Mañalich.

Lee también: Los cuestionamientos que marcaron la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud

“Cuando la tempestad dura demasiado, cuando no se ven luces al final del camino, donde cuesta identificar cuales van a ser las conductas que pueden retrotraer algunos de los efectos negativos que estábamos viviendo como país, creo que es una decisión acertada que el ministro Mañalich haya dado un paso al costado porque además tenía bastante resistencia pública”, dijo en conversación con CHV Noticias y CNN Chile.

A su vez, ve como una incorporación positiva la llegada de Paris al ministerio. “Lo conozco, es un muy buen comunicador, es algo que le hacía falta al Ministerio de Salud, creo que si el ministro Paris está haciendo un llamado a sumar voluntades para solucionar un problema tan grave como el que estamos viviendo, le deseo lo mejor y puede contar con mi apoyo”, sostuvo.

Lee también: Quién es Enrique Paris, el ex presidente del Colegio Médico que ha defendido la labor del Minsal en la pandemia

“Credibilidad”

A raíz de la denuncia de CIPER y los cambios de criterio en el conteo de fallecidos, Molina explicó que “nosotros hemos tenido un subregistro de muertes porque no hemos considerado el segundo criterio de la OMS (muertos sin PCR con cuadro clínico compatible con el del COVID-19) que seguramente es el criterio mandado y, seguramente, por eso son datos mucho mayores”.

“La forma en la que se ha aplicado genera incertidumbre, genera desconfianza (…) no hay ninguna forma de parar una pandemia, una catástrofe sanitaria como la que tenemos, si las personas no le creen a la autoridad sanitaria, si las personas no le creen al gobierno”, enfatizó.

Así, explicó, “para eso es importante incorporar actores creíbles en la toma de decisiones y también en las comunicaciones. Creo que el Dr. Enrique Paris es un muy buen comunicador”.